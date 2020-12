Pubquiz voor kinderen in kerstvakantie

SCHIEDAM – Niets te doen in de kerstvakantie? Voor alle kinderen in Scheidam organiseren de Schiedamse Scoutinggroepen een uitdagende pubquiz, met aparte rondes per leeftijdsgroep. Deelname is gratis.

“In de kerstvakantie zal je niet zo veel mogen”, zo begint Michel Tobé van de Scouting BvH. “Daarom organiseren wij nu met vier scoutinggroepen een pubquiz voor alle kinderen en jongeren van Schiedam”, zo vult Joost Jansen van de Scouting Fransiscus-Lodewijkgroep aan. “En daar mag iedereen tussen de 7 en 15 jaar aan meedoen, geheel gratis” aldus Richard Spruit van de Scouting Tono-groep.

De pubquiz doe je vanuit je eigen huis. Op de website “uitdagendequiz.nl”, die door de vier scoutinggroepen speciaal in het leven is geroepen, komt een live stream met uitdagende, toffe, coole en interessante vragen. Tijdens de quiz worden de deelnemers uitgedaagd om deze vragen te beantwoorden. Je vooraf opgeven is niet nodig, maar als je wil meedingen voor een leuk prijsje dan is inschrijven wel handig. Dat kan tot zondag 20 december. Deelnemers mogen alleen mee doen of in een team.

Ook zonder inschrijving kan je meedoen, maar dan ding je niet mee naar de prijsjes. De pubquiz zelf is op dinsdag 22 december. Voor meisjes en jongens van 7 tot 11 jaar zal deze om 14:00 uur beginnen en ongeveer een uur duren. Voor 11 tot 15 jarige meisjes en jongens begint de stream om 16:00 uur en zal rond 17:00 de stand opgemaakt worden.“Iedereen kan mee doen. Dat mag alleen, of je mag je inschrijven met een team. Samen weet je tenslotte nog meer” zo benadrukt Yolanda Offerman van de Scouting Taizégroep, “dus schrijf je zo snel mogelijk in op uitdagendequiz.nl”.

De pubquiz is mogelijk gemaakt met een speciale bijdrage van het Fonds Schiedam-Vlaardingen om coronaproof activiteiten te ontwikkelen voor kinderen en jongeren nu er niet zo veel mogelijk is. De vier schiedamse scoutinggroepen bedankten het fonds en enkele andere sponsoren voor het mogelijk maken van deze pubquiz.