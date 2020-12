Schiedam aan de slag met snelle veilige fietsroute

SCHIEDAM - Een van de drukste fietsroutes van Schiedam krijgt een grote kwaliteitsimpuls. Op de route, die loopt van Vijfsluizen tot en met de Rotterdamsedijk krijgen fietsers meer ruimte, waardoor een snelle, comfortabele en veilige fietsroute ontstaat.

De verbetering maakt deel uit van een in totaal 27 kilometer lange ‘metropolitane fietsroute’ tussen Naaldwijk en Rotterdam. Schiedam stimuleert hiermee het gebruik van de fiets, dat in de nieuwe Mobiliteitsvisie een belangrijke plek inneemt. Wethouder Jeroen Ooijevaar: “Nederland is echt een fietsland, maar toch pakken veel mensen uit gewoonte nog vaak de auto. Als we zorgen voor hoogwaardige fietsverbindingen maken we fietsen nog aantrekkelijker. Fietsen is gezond, schoon en ook betaalbaar. En zeker bij kleine afstanden vaak nog sneller ook. Als we wat vaker de auto laten staan leidt dat bovendien tot een betere doorstroming van het verkeer.”

In Schiedam loopt de route van de grens met Vlaardingen via de Vlaardingerdijk, Burgemeester Knappertlaan, Nieuwe Haven, Oranjestraat, Gerrit Verboonstraat en de Koemarkt naar de Rotterdamsedijk. Wethouder Ooijevaar: “De fietsroute loopt langs grote woon-, werk- en verblijfsgebieden zoals Vijfsluizen, de wijken West en Oost en de binnenstad van Schiedam. Maar ook langs Nieuw-Mathenesse en het Merwe-Vierhavengebied op de grens met Rotterdam. Daar worden de komende jaren veel woningen gebouwd, die op deze manier een uitstekende verbinding met de Schiedamse binnenstad krijgen.”

De route door Schiedam is in totaal zo’n 3,3 kilometer lang. De fietsroute wordt ruim opgezet met zo min mogelijk stops en fietsers krijgen zoveel mogelijk voorrang op het autoverkeer. Bij de aanleg kijkt de gemeente ook meteen naar inrichting van de wegen, naar het vergroenen en toegankelijker maken van de buitenruimte en naar betere straatverlichting. In 2021 worden de eerste voorlopige ontwerpen gemaakt voor de verschillende gebieden waar de fietsroute doorheen loopt. Bewoners en andere belanghebbenden zullen bij het ontwerp worden betrokken.

Om de aanleg van de fietsroute mogelijk te maken heeft de gemeente Schiedam samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de gemeenten Westland, Maassluis, Vlaardingen en Rotterdam een samenwerkingsovereenkomst getekend. De fietsroute tussen Naaldwijk en Rotterdam is in totaal 27 kilometer lang. De MRDH en de vijf gemeenten investeren samen 28,9 miljoen euro. De fietsroute moet in 2026 gereed zijn.