Schiedams Rum-verhaal begon 60 jaar geleden

Schiedam staat natuurlijk bekend om de productie van jenever. Sinds kort kan daar ook een speciale gouden rum aan worden toegevoegd, Baron Spiced Rum.

SCHIEDAM - Deze rum is in samenwerking met Herman Jansen distilleerderij uit Schiedam ontwikkeld en kent een mooi verhaal als achtergrond. Dat verhaal begon zo’n 60 jaar geleden toen Wil Coppenrath (inmiddelds 85 jaar oud) uit Hellevoetsluis werkzaam was als roeier in de Rotterdamse haven. Op een dag kreeg hij nadat hij een boot had vastgelegd een fles rum van een schipper uit Zuid Amerika. Diezelfde avond nam hij een glaasje van deze rum en was gelijk verkocht. Toen hij de volgende dag aan de schipper wilde vragen waar deze rum vandaan kwam was het schip echter al weer vertrokken. In de jaren daarna werd Wil Coppenrath een echte rum liefhebber en bezocht regelmatig rum proeverijen. Een rum die in de buurt kwam van de rum die hij van de kapitein had gekregen vond hij echter nooit. Toen hij 2,5 jaar geleden in de barbershop van zijn kleinzoon Danny Coppenrath een bakje koffie kwam doen vertelde hij dit verhaal. Hij vertelde dat zijn droom was om ooit een rum te maken die zelfs nog beter was dan de rum die hij 60 jaar geleden had geproefd.

Zijn kleinzoon Danny nam gelijk het initiatief om Herman Jansen te benaderen met de vraag of zij bereid waren deze rum te ontwikkelen en vervolgens te gaan produceren. Samen met de compagnons Robbert de Vos en Dennis de Man zijn ze de afgelopen 2 jaar bezig geweest met de ontwikkeling van deze rum. Opa Wil Coppenrath is bij het hele proces betrokken geweest. Hij wilde een duurdere en moderne fles met een glazen dop. Ook bedacht hij het etiket waarop een berg staat met een weg omhoog. Onder aan de fles zit een led-lampje en als je deze aanzet wordt de weg naar de top verlicht. Niet voor niets is de slogan: The Sweet Taste of Success. Het is een rum om je successen te vieren. Baron Spiced Rum is nu ruim 3 weken op de markt en kan worden gekocht in Schiedam bij de slijterijen Wijnhuis Oranje en De Beurs van Schiedam. Voor overige verkoopadressen kijk op www.baronrum.com.