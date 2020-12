Kalender gepresenteerd met Schiedamse bedrijven

Magneet Communicatiecentrum presenteerde donderdag 3 december de kalender 2021 waarin twaalf vooraanstaande Schiedamse bedrijven centraal staan.

SCHIEDAM - Het eerste exemplaar van de kalender 2020 ‘Schiedam kan ‘t maken’ overhandigde directeur Mathieu Levens aan wethouder Fahid Minhas. Elk jaar stuurt Magneet Communicatiecentrum een kalender naar relaties. Vorig jaar had fotograaf Paul de Graaff twaalf Schiedamse stadsgezichten vereeuwigd. De kalender 2021 laat twaalfgerenommeerde ambachtelijke Schiedamse bedrijven in vol bedrijf zien.

“Het doel is te laten zien hoe mooi Schiedam is, waar we trots op zijn. Je kunt in principe nooit bij deze bedrijven naar binnen kijken. Door deze foto’s krijgen we een prachtig overzicht van bedrijven die Schiedam, de regio, het land en soms de wereld een stukje sterker maken”, aldus directeur Mathieu Levens van Magneet Communicatiecentrum. Net als veel geportretteerde organisaties is ook Magneet een familiebedrijf. Mathieu Levens vertegenwoordigt de derde generatie en met toetreding van zijn twee zoons is ook de vierde generatie actief in het bedrijf. En net als de twaalf bedrijven die centraal inde kalender staan, is Magneet Schiedam altijd trouw gebleven.

Wethouder Fahid Minhas nam de uitnodiging om de eerste kalender in ontvangst te nemen dan ook graag aan. Volgens hem staan er vele bedrijven in, die gevestigd zijn op de bedrijventerreinen ‘sGravelandsepolder en Spaanse Polder. Met de gebiedsontwikkeling SchieDistrict wil de gemeente Schiedam deze gebieden samen met de ondernemers tot de bedrijventerreinen van de toekomst maken. “Ondernemers zoals Avezaat Cranes, Boers & Co, Metrohm Applikon en bakkerij Remmerswaal blinken allemaal uit in wat ze doen. Volgens mij kan Magneet volgend jaar eenkalender maken van weer twaalf prachtige Schiedamse ondernemingen!” Daarnaast roemt wethouder Minhas het initiatief van Mathieu Levens omdat deze hiermee een wisselwerking tussen ondernemers op gang wil brengen. De kalender is beschikbaar in een oplage van 900 stuks.