Bestendiging predicaat Koninklijk voor Koninklijke De Kuyper

SCHIEDAM - Met trots heeft burgemeester Lamers aan Koninklijke De Kuyper uit Schiedam medegedeeld dat het Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft behaagd het predicaat Koninklijk aan het bedrijf Koninklijke De Kuyper te bestendigen. Dit wederom voor de duur van 25 jaar.

De Kuyper is sinds 1995 Koninklijk en om het predicaat te kunnen blijven voeren is het elke 25 jaar aanvragen van een bestendiging nodig. Zijne Majesteit de Koning verleent het recht hiertoe. De bestendiging nu betekent dat Koninklijke De Kuyper tenminste tot het jaar 2045 het predicaat mag dragen en zich zonder meer tot die tijd Koninklijk mag blijven noemen.

Donderdag 3 december werden de bepalingen daartoe ondertekend door Mark Johan de Witte en Ingeborg Reuser van Koninklijke De Kuyper B.V. in aanwezigheid van burgemeester Lamers van Schiedam. Men ontvangt het predicaat onder meer als het bedrijf met goede naam en faam bekend staat, zeer belangrijk in het vakgebied is, van onbesproken gedrag is en een solide financiële basis heeft.

De Kuyper voert sinds 1911 haar activiteiten uit vanuit Schiedam in een Rijksmonument aan de Buitenhavenweg. Ze is een van de oudste zelfstandige 100% familiebedrijven van Nederland en produceert wereldwijd bekende en verkrijgbare likeuren.

Dit jaar viert Koninklijke De Kuyper haar 325-jarig bestaan. Door corona kunnen er geen festiviteiten plaatsvinden. Het ondertekenen van de bepalingen moest nog dit jaar gebeuren en vond plaats in kleine kring. Volgend jaar hoopt Koninklijke De Kuyper feestelijker bij de 325e verjaardag en het verlengen van het predicaat stil te kunnen staan.