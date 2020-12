Programma Wenneker Cinema van deze week

SCHIEDAM - Van 10 t/m 16 december zijn de volgende films te zien in Wenneker Cinema.

Kijk voor het laatste nieuws, speeldata en aanvangstijden op www.wennekercinema.nl.

Kaarten zijn uitsluitend online te koop via de website! Wenneker Cinema is gevestigd in het Wennekerpand aan de Vijgensteeg 2, 3111 PT in Schiedam.

I Am Greta

Regie: Nathan Grossman

Een prachtige en bijzonder roerende film over klimaat-activist Greta Thunberg. Dankzij unieke toegang tot haar leven, zie je het verhaal achter de bekende nieuwsfeiten. Een indrukwekkend, intiem en buitengewoon verhaal waar volharding, tragiek, levensgeluk en inspiratie op een manier samenkomen, zoals je zelden zag. I Am Greta van Nathan Grossman is een zeer persoonlijke documentaire over de Zweedse activist Greta Thunberg, gemaakt in cinéma vérité stijl waarin hij haar met instemming van haar ouders van zeer nabij volgt tijdens ontmoetingen met wereldleiders, protestbijeenkomsten en thuis bij haar familie.

Buiten is het Feest

Met: Abbey Hoes, Georgina Verbaan, Eelco Smits

De succesvolle zangeres Sonne neemt haar nichtje in huis na de onverwachte dood van haar zus. Als de biologische vader de voogdij opeist, wordt Sonne voor het eerst van haar leven gedwongen naar buiten te treden over haar traumatische verleden. Pas als ze haar zwijgen doorbreekt, kan ze haar nichtje redden. Gedegen dramafilm, gebaseerd op de roman van Arthur Japin, die het op zijn beurt weer baseerde op het verhaal van Karin Bloemen.

Corpus Christi