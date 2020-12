Ontdek winterse magie van Schiedam

Met een extra feestelijke en sfeervolle verlichte binnenstad hult S’DAM zich in een deken van licht tijdens de wintermaanden.

SCHIEDAM - Als er één stad ondergedompeld wordt in de magie van de wintermaanden, dan is het Schiedam wel. Natuurlijk wil je in deze bijzondere tijd veilig kunnen genieten van een uitje of het doen van kerstinkopen. Organisatoren en instellingen in Schiedam spelen hierop in door het organiseren van -online- feestelijke activiteiten en zorg te dragen voor een extra verlichte binnenstad. Zo kun je er zorgeloos in kleine groepjes veilig op uit trekken of thuis knus plaatsnemen achter de computer. Hoofdstoker van het Jenevermuseum, Rutger Vismans, neemt je zaterdag 12 december van 16 tot 18 uur online in de branderij mee in een ontdekkingstocht naar diverse kleine distillateurs. Proef thuis samen met Rutger 9 verschillende producten van kleinschalige startende distillateurs. Meer weten? Bezoek sdam.nl.

De in warme kerstsfeer aangeklede Havenkerk aan de Lange Haven vormt van 17 tot en met 24 december de Huiskamer van de stad met een echte kerststudio: Kerst aan de Schie-online. Op Kaarsjesavond ontsteekt burgemeester Lamers daar vanuit de studio op 17 december niet alleen de kaarsjes in de acht meter hoge kerstboom, maar ook alle andere lichtjes in de stad. Via SchieTV en de website www.kerstaandeschie.nl is de happening tussen 19.00 en 20.00 uur te volgen.

De enorme kerstboom in de Havenkerk wordt in de loop van de dagen opgetuigd met de papieren kerstballen waarop elke Schiedammer een bijzonder verhaal of herinnering mag schrijven of knutselen. De kerstballen worden via het Nieuwe Stadsblad verspreid en kunnen bij tal van supermarkten, de Havenkerk en het I-PUNT de WAAG worden ingeleverd. In de kerststudio vertellen uitgenodigde Schiedammers elke dag voor de camera het mooie verhaal achter hun kerstbal-inzending.

Via indebuurt Schiedam worden inwoners opgeroepen om Schiedamse ouderen in deze moeilijke tijd een hart onder de riem te steken. Wil je een kerstkaart versturen, bezoek dan voor meer informatie, de website van indebuurt Schiedam Bij het I-PUNT in de WAAG kan je een kaart achterlaten in de brievenbus. Sinds 8 december is Schiedam centrum feestelijk verlicht. Shop je lokaal? Wie weet ontvang je bij je aankoop een uniek gedicht van Yvette Neuschwanger (de stadsdichter) bevestigd aan een kaarsje. Meer info: www.schiedamcentrum.nl. De verlichte binnenstad is een initiatief van Centrummanagment, SEPS en de gemeente Schiedam. Kom gerust ook eens langs in het I-PUNT de WAAG, Lange Kerkstraat 39, waar een originele gedistilleerd kerstboom staat. Superleuk voor een feestdagen selfie! Kijk voor een overzicht van alle winterse activiteiten op www.sdam.nl/uitagenda.