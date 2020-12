Plattegrond digitaal ingekleurd

Schiedam als vissersstad met 38 lijnbanen, 54 hooibergen, 40 waterputten en ruim 500 bomen. Alles door Jacob Geijn in 1598 op kaart vastgelegd en nu compleet handmatig digitaal ingekleurd door Marcus Laman. U kent ongetwijfeld de historische stadsplattegronden van steden die in de 17de en 18de eeuw als gravures zijn uitgebracht. Deze hebben een voor die tijd grote nauwkeurigheid. Kenmerkend is de driedimensionale weergave van de bebouwing vanaf een hoger punt bezien. Belangrijke gebouwen zijn tot in detail weergegeven.

SCHIEDAM - De oorspronkelijk plattegronden zijn in veel gevallen niet ingekleurd en plattegronden die dat wel zijn dragen de ingetogen kleuren die in de 17de en 18de eeuw gangbaar waren. De originele, niet ingekleurde plattegronden in archieven en musea zijn de afgelopen jaren gedigitaliseerd en in hoge resolutie beschikbaar gesteld voor het publieke domein. Een van deze plattegronden is de stadsplattegrond van Schiedam die door Jacob Geijn is gegraveerd. Marcus Laman heeft de zwart-wit plattegrond van Schiedam handmatig met contemporaine kleuren digitaal ingevuld. Alle gebouwen, bomen en waterwegen in de plattegrond zijn individueel ingekleurd waarbij voor de daken van de huizen verschillende rode kleuren zijn gebruikt om de individualiteit van het gebouw te benadrukken. Door de blauw gekleurde grachten en de groen gekleurde tuinen, wordt het duidelijk hoe waterrijk en enorm lommerrijk de vissersstad is geweest, waarbij de vele lijnbanen direct in het oog springen.