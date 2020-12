Juf Carla viert 25-jarige jubileum op CBS De Wieken

SCHIEDAM - Op vrijdag 4 december is Carla van ’t Hoff 25 jaar werkzaam in het onderwijs. Ze werkt zelfs al 25 jaar op CBS De Wieken! Aanstaande vrijdag wordt ook het Sinterklaasfeest gevierd, dus werd haar jubileum eerder gevierd. En wel op woensdag 2 december!

Omdat het een ander jaar is dan andere jaren, werd het feest georganiseerd binnen de Coronamaatregelen. Wie juf Carla kent, weet dat ze altijd klaar staat voor anderen en al vele Schiedamse kinderen en hun ouders onder haar hoede heeft gehad. Een juf die al jarenlang vol enthousiasme lesgeeft aan kinderen uit de midden- en vooral de bovenbouw, hier in Schiedam-West.

Wat kenmerkend is voor Carla is dat zij er op haar feestdag voor gekozen heeft om muziekworkshops voor alle klassen en alle kinderen op school te organiseren (in samenwerking MaXMusic) in plaats van een feest voor zichzelf. Er werden raps geschreven en uitgevoerd, op muziekinstrumenten gespeeld en gedanst, zodat de kinderen tijdens het Sinterklaasfeest aanstaande vrijdag kunnen optreden voor de Sint!

Om haar ondanks alle maatregelen toch in het zonnetje te zetten, heeft ze voor schooltijd een lege vaas cadeau gekregen. De kinderen uit groep 7/8 hebben haar bij binnenkomst allemaal een bloem met een kaartje gegeven, waardoor ze nu een mooi boeket van haar klas heeft. Ook is de bestuurder van SIKO, Annet Dries, langsgekomen om haar namens SIKO een prachtig beeldje cadeau te doen, zie de foto.

’s Middags werd haar jubileum nog met haar collega’s gevierd door een Coronaproof lunch te organiseren, buiten op het schoolplein met ruime afstand. Wanneer de maatregelen het weer toelaten, krijgt zij uiteraard nog een groot feest! Want dat verdient ze. Op naar de 40 jaar!