Jenevermuseum op weg naar 750 jaar Schiedam met nieuwe directeur

Het Nationaal Jenevermuseum Schiedam slaat een nieuwe koers in.

SCHIEDAM - Vanaf 1 januari 2021 werkt het museum toe naar het 750-jarig bestaan van Schiedam in 2025. Voor deze nieuwe beleidsperiode gaat het bestuur van het Jenevermuseum op zoek naar een nieuwe directeur. De afgelopen jaren stonden in het teken van de herinrichting van de museummolen De Walvisch en het Jenevermuseum. Nu staat het Nationaal Jenevermuseum Schiedam aan de vooravond van een nieuw meerjarenbeleidsplan. Een nieuwe directeur gaat dit beleidsplan 2021-2025 samen met alle belanghebbenden ontwikkelen.

De huidige directeur, Marjolein Beumer, heeft met veel passie en energie de afgelopen jaren het ‘masterplan’ gerealiseerd. “Deze vijf jaren waren tropenjaren”, aldus Beumer. “Een herinrichting van één museum neemt normaliter zeker vier jaar in beslag. Wij hebben nu twee musea tegelijkertijd een hedendaagse uitstraling gegeven. Het was pompen of verzuipen omdat de musea echt snel een opknapbeurt nodig hadden. En het aantal museumbezoekers moest snel gaan stijgen om te kunnen overleven.”

De museummolen is geopend in februari 2018 en het Jenevermuseum in april 2019. Vorig jaar was een topjaar en het museum was voor het eerst sinds vele jaren uit de rode cijfers. Volgens Marjolein Beumer is het nu tijd om weer vooruit te kijken en nieuwe ambities te formuleren. “Het jubileumjaar 2025 waarin Schiedam 750 jaar bestaat zal de stip aan de horizon zijn. De jenevergeschiedenis is een van de belangrijkste pijlers van het jubileum waaraan het Jenevermuseum uiteraard bij gaat dragen.” Beumer vindt het jammer dat ze het stokje gaat overdragen. Ze heeft alle vertrouwen in het bestuur om een waardige opvolger te vinden die weer met dezelfde energie en passie de komende beleidsperiode ingaat.

De komende weken gaat Beumer genieten van een welverdiende vakantie. “Niet alleen de twee herinrichtingsprojecten, maar ook de coronacrisis heeft er flink ingehakt. Ik ben wel even toe aan rust. Daarna ga ik mij bezinnen op de toekomst. Ik ga in ieder geval mijn eigen bedrijf ‘PalitKerei Erfgoedprojecten’ weer nieuw leven in blazen. Ik kijk ernaar uit om weer samen te gaan werken met erfgoedinstellingen en ze te helpen met digitaliseringsvraagstukken.”

Op de vraag of Beumer ook afscheid neemt van Schiedam antwoordt ze dat ze Schiedam in haar hart gesloten heeft en het niet uitsluit nog eens een mooi project te komen doen in deze bijzondere stad. “Er loopt jenever door mijn aderen en dat is er niet snel weer uit…”