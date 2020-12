Houten jubileum tussen Schooljudo en OBS Loep

SCHIEDAM - 144 kinderen van basisschool Loep in Schiedam gaan voor het vijfde jaar mee doen met Schooljudo.

Dit jaar doen er twee extra groepen mee en gaan er in totaal zes groepen meedoen met het sociaal emotionele ontwikkelingsprogramma. Loep is een school met een continurooster en heeft een verfrissend, toekomstgericht concept dat uniek is voor Schiedam. Kennis en sport zijn hierbinnen twee belangrijke pijlers.

Vanuit Schooljudo combineren wij deze twee belangrijke pijlers met fysieke judolessen en praatlessen. Hierdoor is deze samenwerking ontstaan en kunnen zij de kinderen ‘Skills for Life’meegeven. Ondanks de maatregelen rondom Covid-19, kunnen wij gelukkig de lessen blijven verzorgen. De judolessen worden gegeven met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. “Wij zijn erg blij dat de lessen door kunnen blijven gaan en de kinderen niet gehinderd worden door dit virus.”, aldus Anne Rongen, Regiomanager van Schooljudo.

Het inzetten van Schooljudo heeft vele voordelen voor het kind, de groep en de school. Schooljudo verbetert de groepsdynamiek in de klas en werkt met de kinderen aan hun sociaal emotionele ontwikkeling. Daarnaast werken we met de kinderen aan hun sociaalemotionele ontwikkeling. Dit doen wij door middel van fysieke judolessen op de mat, maar ook met een digitale leeromgeving. In deze omgeving staan praatlessen, energizers en kleurplaten voor de leerlingen, die de leerkrachten kunnen gebruiken tijdens hun eigen lessen.

De komende acht weken bouwt entertrainer Boaz van Dam het gymlokaal om tot een dojo. Hij geeft de Schooljudolessen en zorgt ervoor dat de kinderen in judopak vol zelfvertrouwen en met veel plezier op de mat staan. Aan het einde van de acht weken krijgen de leerlingen van basisschool Loep een diploma voor hun harde werk. Wil jij meer weten over de waarden van Schooljudo en hoe Schooljudo ingezet kan worden op jouw school? Ga dan naar https://schooljudo.nl/ of neem contact op met Anne door te mailen naar anne@schooljudo.nl of bel +31 23 303 68 00.