Kerst in het Ketheldorp

SCHIEDAM - In het dorp Kethel is het traditie om samen met de bewoners de lichtjes in de kerstboom naast “de Verspeek pomp” te ontsteken.

Onder begeleiding van het Promskoor en de blazers van Sint Radboud uit Schiedam is dit een muzikaal hoogtepunt. Een drankje en hapje en de entourage van het dorp zorgen in Kethel voor het begin van de Kerstperiode. Helaas om de bij iedereen welbekende reden zijn er dit jaar geen feestelijkheden en kerstsamenzang, maar de kerstboom, die komt wel. Iedereen is welkom zijn/haar versiering en/of kerstwens in de boom te hangen. De boom zal daags na het vertrek van Sinterklaas geplaatst worden. Het Kerstboom-borrel-comité maakt van deze gelegenheid gebruik iedereen hele fijne, veilige en gezonde feestdagen toe te wensen en hopen op een nieuw evenement in 2021.