Een stappenplan voor je verhuizing tijdens Corona

Een verhuizing is altijd een periode van stress, maar met het Corona virus in de lucht is verhuizen nóg een stuk lastiger geworden. Toch kun je niet een paar maanden (of een paar jaar?) wachten met verhuizen en zul je maatregelen moeten treffen. Kun je beter alles zelf regelen zonder vrienden of familie, is het slim om een verhuisbedrijf in te schakelen? Hier is een handig stappenplan voor je verhuizing tijdens Corona.

1. Zelf voorbereiden, de rest uitbesteden

Splits de taken op in binnenshuis en buitenshuis. Probeer alle zaken die je binnen kunt regelen zelf uit te voeren, het liefst met zo min mogelijk externe hulp. Dus dozen inpakken, meubels uit elkaar halen en zoveel mogelijk huisraad op een eenvoudig te bereiken locatie in huis plaatsen. Het transport laat je verzorgen door een ervaren verhuisbedrijf die buitenshuis de zaken voor je regelt. Niet alleen loop je zo het minste risico op besmetting, je overtreedt ook niet (per ongeluk) regels die je een fikse boete kunnen opleveren.

2. Ren niet op en neer naar de winkel

Als je materialen nodig hebt om gaten te dichten, scheuren te kitten en spijkers te verwijderen, maak dan een complete lijst en koop al je materialen in één keer. Je kunt hiervoor naar de bouwmarkt gaan, het is ook mogelijk om deze materialen online te bestellen en thuis te laten bezorgen. Dit bespaart je trouwens ook veel tijd met winkelen, tijd die je beter ergens anders aan kunt besteden.

3. Vraag kosten op bij een verhuisbedrijf

Je zult verhuisdozen nodig hebben, misschien is er een kraan nodig om zwaar meubilair te verplaatsen etc. Vraag na wat de kosten voor een verhuisbedrijf zijn. Niet alleen voor het verplaatsen van jouw huisraad maar informeer ook of ze dozen, hijskranen of dekens kunnen leveren. Dan hoef je veel minder zelf te regelen, wat je veel tijd en frustratie kan besparen. Je hebt al stress genoeg in deze periode, doe niet zelf wat je beter kunt uitbesteden.

4. Vermijd contact met buitenstaanders

Een professioneel verhuisbedrijf moet zich houden aan het Coronaprotocol Transport en Logistiek. Je hoeft zelf niet deze regeltjes te kennen, hier zijn enkele maatregelen die ze nemen:

* Een verhuizer die zich niet lekker voelt blijft thuis.

* Er zijn maximaal drie verhuizers op locatie.

* Ze dragen wegwerphandschoenen voor extra hygiëne.

* Betaling verloopt indien mogelijk contactloos.

Als klant is het jouw verantwoordelijkheid melding te maken als er iemand in huis ziek is. Zorg dat er voldoende keukenrollen en zeep beschikbaar zijn. Plaats meubilair zo dicht mogelijk bij de uitgang. Je hoeft ook zeker niet aan te bieden een handje te helpen, de verhuizers doen het werk voor je op afstand. Kies ook in deze periode voor een verhuisbedrijf uit jouw regio. Woon je in Rotterdam zoek dan ook een verhuisbedrijf in Rotterdam.