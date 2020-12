De food-beleving verandert: driekwart van de Nederlanders kookt zelf met de feestdagen

Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de Nederlanders met de kerst zelf in de keuken gaat staan, ongeacht of de horeca open of dicht blijft. Een klein percentage, zo’n zes procent van de Nederlanders, wil wel buiten de deur eten, mits dat mogelijk is. De oorzaak voor dit verschijnsel is dat de beleving rondom eten sinds het coronavirus is veranderd.

Sinds de uitbraak van COVID-19 heeft de beleving rondom eten andere vormen aangenomen. Driekwart van de Nederlanders geeft aan dat uit eten gaan veel minder plezier geeft dan voor de pandemie. De restaurantervaring is volgens hen behoorlijk achteruit gegaan door de strenge coronaregels en beperkte tijdstippen waarop gedineerd kan worden. Hierdoor kiezen steeds meer Nederlanders ervoor om met de feestdagen zelf in de keuken te gaan staan.



Hierdoor gaat men volop op zoek naar nieuwe manieren om op creatieve wijze een kerstdiner op tafel te zetten. Er zijn anno 2020 steeds meer manieren om beleving rondom het kerstdiner te creëren. Eén van de opkomende trends is de winter-BBQ. Een toenemend aantal Nederlanders steekt tijdens de winter de BBQ aan. Ook met kerst kan deze zomerse aangelegenheid een hoop sfeer bieden. Ontvang je gasten met een zelfgemaakte glühwein, zet de vuurkorf of houtkachel aan en geniet van het samenzijn. Kerstverlichting en -muziek maken deze kerstsfeer compleet. Met de juiste ingrediënten zorg je voor een origineel en sfeervol kerstdiner dat niet afdoet aan de gewoonlijke standaard.

Echter zijn er een aantal factoren waar je op moet letten, aangezien niet elke BBQ geschikt is om in de winter te gebruiken. Wanneer je geen geschikte BBQ hebt, is een BBQ maken ook een optie. Zorg er daarnaast ook in de winter voor dat de BBQ uit de wind staat. Zo sta je niet alleen uit de rook, maar kun je tijdens de feestdagen beschut rondom de vuurkorf staan.