Gratis spelen, bewegen en sporten in de kerstvakantie

Op 21, 22 en 23 december organiseert Lekker Bezig Schiedam weer gratis activiteiten voor kinderen in de middag. Na ‘Buitenspelen op Harga’ is het nu tijd voor een binnen editie. Ze gaan bewegen, spelen, sporten en vooral veel plezier maken. Alle kinderen uit Schiedam tussen de 6 en 12 jaar zijn van harte welkom.

SCHIEDAM - Op maandag 21 december wordt gestart om 13.00 uur in de Sporthal in Nieuwland, aan de Thorbeckesingel 4 (Bij de Taaltuin en Ababil). Tot 15.00 uur verzorgen de beweegcoaches van Lekker Bezig Schiedam een gevarieerd programma met name gericht op spelvormen. Op dinsdag 22 december zijn de beweegcoaches in een andere zaal, namelijk in Sportzaal Oost bij OBS de Peperklip.



Op woensdag 23 december zijn ze te gast bij Racketsport Schiedam aan de Zoomweg 4. Hier kunnen de kinderen niet alleen kennismaken met de populaire sport Padel, maar gaan ze ook aan de slag op het speciale veldje van Athletic Skills Model. Maandag 21 december13.00 – 15.00 uur in Sporthal in NieuwlandThorbeckesingel 4, bij de Taaltuin en Ababil. Dinsdag 22 december13.00 – 15.00 uur in Sportzaal OostCelsiusstraat 4, bij de Peperklip. Woensdag 23 december13.00 – 15.30 uur bij Racketsport Schiedam, Zoomweg 4.

Het is verplicht om je aan te melden via het aanmeldformulier. De deelnemers worden ingedeeld in verschillende groepjes, waarbij ze voornamelijk zullen indelen op leeftijd. Natuurlijk is het ook mogelijk om samen met je vriendjes en vriendinnen in een groepje te komen. Meer informatie vind je op www.lekkerbezigschiedam.nl/nieuws/lekker-bezig-in-de-kerstvakantie. In verband met het coronavirus is het helaas niet mogelijk dat ouders aanwezig zijn in de zalen. De richtlijnen van het RIVM worden in acht genomen. Het programma is onder voorbehoud.