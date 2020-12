Frankelandgroep met rapportcijfer 9+ in nationale zorgkaart-Top 10

De Frankelandgroep behoort in de categorieën thuiszorg en verzorgings- en verpleeghuizen voor het tweede jaar op rij tot de Top 10 van best gewaardeerde zorginstellingen van Nederland. Dat heeft de Patiëntenfederatie Nederland gisteren bekend gemaakt.

Door Kor Kegel

SCHIEDAM – Het gemiddelde rapportcijfer 9 voor de Schiedamse locaties Frankeland, Jacobs Gasthuis, Schiewaegh en Harg-Spaland en in Vlaardingen de locatie Vaartland is al bijzonder hoog ten opzichte van de prestatie elders in de Nederlandse ouderenzorg. De thuiszorg van de Frankelandgroep (TOF) kreeg zelfs een 9,4 van de klanten van de Frankelandgroep. De Patiëntenfederatie benadrukt dat de Top 10 niet tot stand komt op basis van cijfers en protocollen, maar uitsluitend op basis van de waardering van cliënten, familie en mantelzorgers. Het gaat hierbij om de behandeling, het luisterend oor, het nakomen van afspraken en de sfeer in de zorginstelling.

,,Beter kan het niet,’’ zegt De Koning, “want die hoge waardering komt dus van de mensen voor wie onze zorg bedoeld is. Zij spreken hun grote tevredenheid uit en dat is echt om heel blij van te worden. Tevreden medewerkers, tevreden klanten en tevreden stakeholders – dat is ons doel.” “Onze medewerkers hebben ons al enkele jaren de titel Beste Werkgever in de Zorg en ook Beste Werkgever van Nederland bezorgd. En nu voor het tweede achtereenvolgende jaar door de Nederlandse Patiëntenfederatie uitgeroepen tot Top 10-aanbieder van thuiszorg en verzorgings- en verpleeghuiszorg, dat is de slagroom op een toch al heerlijke taart.” De Frankelandgroep volgt én deelt elke week de waarderingen op ZorgkaartNederland, of ze nu goed of slecht zijn. “Als ze slecht zijn gaan we ermee aan de slag en de goede waarderingen vieren we,” zeggen directeuren zorg Minke de Jong en Roel van Tongeren. “Gelukkig zijn de positieve waarderingen in de overgrote meerderheid. Die Top 10-noteringen zijn dus geen grote verrassing, maar we zijn er niet minder blij om.”

Ben de Koning: “Dit is het werk en de beloning voor onze medewerkers die er steeds in slagen om elke dag hét verschil te maken voor onze klanten en - want die zijn even belangrijk - hun naasten. Hartstikke leuk dat onze medewerkers dit weer aan hun prijzenkast kunnen toevoegen!” De Patiëntenfederatie komt tot de zorgkaart-Top 10 door de waarderingen van zorgorganisaties te vergelijken.