Superstol van Bakkerij Remmerswaal verdient Gouden Bekroning

SCHIEDAM - De Superstol van Bakkerij Remmerswaal met onder andere een winkel op het Hof van Spaland 50 in Schiedam is door het Nederlands Bakkerij Centrum in Wageningen Bekroond met Goud. Hiermee voldoet het product aan strenge kwaliteitseisen en onderscheidt het zich van andere producten. Bakkerij Remmerswaal mag de titel de komende 6 maanden voeren.

Bakkers die kwalitatief hoogwaardige producten bakken, komen in aanmerkingen voor een Gouden Bekroning. Tijdens de keuring, die wordt uitgevoerd door de keurmeesters van het Nederlands Bakkerij Centrum in Wageningen, wordt naar diverse aspecten van het product gekeken. De geanonimiseerde producten worden beoordeeld op bijvoorbeeld vorm, kleur, geur en smaak/aroma.

De Superstol is een super grote stol van 1500 gram met maar liefst 3 rollen spijs. Naast rozijnen en krenten is deze gevuld met amarena kersen en bitterkoekjes. De Superstol is verder luxe afgewerkt met suikernibs en gebruineerde amandelschaafsel. Kijk voor meer informatie over de Superstol op www.superstol.nl.

Om in aanmerking te komen voor een Gouden Bekroning moet het product aan hoge eisen voldoen. De score wordt uitgedrukt in maximaal 5 gouden medailles per onderdeel. Wanneer een product op 3 onderdelen de maximale score haalt en alle andere onderdelen niet lager scoort dan een 4, verdient het de titel Bekroond met Goud. De Superstol van Bakkerij Remmerswaal is voor de consument herkenbaar door de gouden zegel. Alle producten die landelijk met Goud Bekroond worden, zijn terug te vinden op de website www.bekroondmetgoud.nl.

Het Nederlands Bakkerij Centrum is het kennis- en adviescentrum voor de bakkerij. Bij het Nederlands Bakkerij Centrum werken diverse keurmeesters met een lange staat van dienst in de bakkerijsector. De keuringen van het Bakkerij Centrum zijn objectief en onafhankelijk en worden al ruim 100 jaar uitgevoerd.