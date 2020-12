Gerda haalt rijbewijs, op haar 70e!

Man en kinderen zijn ook blij en trots dat hun vrouw en moeder Gerda Dijkshoorn het toch maar mooi gefikst heeft. Vorige week haalde ze haar rijbewijs, op haar 70e! “Toen ik geslaagd bleek, heb ik mijn instructeur Arif van rijschool Svea van blijdschap een paar stevige bonken op zijn arm gegeven. Ik heb het zo met hem getroffen!”

Door Els Neijts

SCHIEDAM- Gerda’s avontuur begon vijf jaar geleden al. Met een proefles voor haar 65e verjaardag die ze van haar kinderen kreeg. “Dat was zo’n ontzettend leuke verrassing dat ik er meteen weer heel erg zin in kreeg, maar net als lang geleden kwamen er ‘natuurlijk’ eerst nog allerlei hindernissen op mijn pad.”



Toen ze in de twintig was, wilde Gerda voor de eerste keer op voor haar rijexamen. “Ik was op mijn 19e naar Nederland gekomen om te studeren en kon eigenlijk ook nog niet fietsen. Ik wist vaak het verschil tussen links en rechts niet. Toen ik af moest rijden stuurde de examinator, die het óók voor het eerst deed, me bij een T-splitsing naar rechts. Maar ik ging naar links! Ik dacht, dit is een ingreep en reed meteen terug naar het CBR. Daar zei de examinator dat hij me best nog een kans had willen geven, maar toen was het te laat. Ik heb heel erg gehuild en toen er voor de tweede keer een oproep kwam, heb ik die verstopt en ben ik gewoon niet gegaan. Ik ben altijd heel heldhaftig voor anderen, maar als het om mezelf gaat...”



Maar op haar 65e volgde dus alsnog de grote herkansing, vertelt zij. “Omdat ik het toch best spannend vond, heb ik er wel heel rustig alle de tijd voor genomen. En omdat ik me een kind van God voel, heb ik hem om steun gevraagd. Ik heb mijn bijbel gepakt en zomaar ergens opengeslagen. Het eerste wat ik las was Wentel je weg op de Heere. Als dat niet veelzeggend was.”

Gerda moest natuurlijk voor haar examen eerst haar theorie in de nieuwste stijl halen. Dat vond ze nog niet zo gemakkelijk. “Moeilijk hoor. daar ben ik eerst een paar keer voor gezakt, maar toen ik het haalde heb ik meteen het praktijkexamen aangevraagd. Daar moest ik eerst een proefexamen voor doen. Toen ik ook daar weer voor zakte, bleek mijn theorie verlopen en kon ik weer helemaal opnieuw beginnen. Toen ik mijn theorie opnieuw had gehaald, ben ik overgestapt naar een andere rijschool. Van mijn buurjongen had ik gehoord dat hij bij SVEA goed les had gehad en snel was geslaagd. Zo kwam ik in 2019 bij Arif terecht en kreeg ik les in een schakelauto. Hij bleek een hele lieve jongeman en tijdens een van mijn lessen vroeg hij ineens wat denkt u van een automaat? Dat was helemaal bingo! Ik ging lessen in Rotterdam, om de verkeerssituaties die je daar tegen kunt komen onder de knie te krijgen. Dat kwartje moest echt goed gaan vallen.”