Bibliotheek Schiedam opent in december ook ’s avonds haar deuren

SCHIEDAM - De Schiedammers hebben de dienstverlening op de diverse locaties van de Bibliotheek Schiedam het afgelopen jaar een aantal weken moeten missen. Wegens de corona-maatregelen is de bibliotheek veel dicht geweest. Leuk is anders, maar het was noodzakelijk.

Toch willen we graag iets terugdoen voor de inwoners van Schiedam. Van maandag 14 tot en met woensdag 23 december zullen we de Korenbeurs daarom iedere avond tot 20.00 uur openstellen voor belangstellenden. Zie het als een cadeautje van de Bibliotheek Schiedam aan de stad. De Schiedammers kunnen dan boeken lenen, terugbrengen en eventueel wat langer rustig studeren op een van de werkplekken die we volledig corona-proof hebben ingericht. In onze huiskamer van de stad is iedereen welkom!