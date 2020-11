Gluren bij de Buren in Schiedam-Zuid

SCHIEDAM - Deze winter komt er weer een mooi en coronaproof project naar Schiedam-Zuid.

Beeldend kunstenaar en Zuid-bewoonster Yvon Koopman bedacht een leuke opdracht voor bewoners die op afstand van elkaar toch uit te voeren is. Yvon liet zich inspireren door hoe bewoners zich gedragen als ze over straat wandelen en niet goed bij elkaar naar binnen durven te kijken. Deze spanning wil zij graag doorbreken met een speciale kijkdozen route door de wijk. “Door de spiegeling van de ramen kun je de voorstelling in de dozen niet goed zien en gaan mensen vanzelf ‘gluren’ met de handen naast het hoofd,” aldus Yvon. Het project wordt ondersteund door Stichting Mooi Werk.



Bewoners uit Schiedam-Zuid mogen zich opgeven voor een online workshop waarbij Yvon uit de doeken doet hoe je heel eenvoudig een bijzondere kijkdoos voor in het raam kunt maken. Elke deelnemer krijgt daarbij een tasje met materialen die naar eigen wens aangevuld mogen worden. De kijkdozen worden met lichtjes versierd en krijgen een speciaal winterthema. Doel van het project is om een lichtgevende route te creëren die de wijk in de donkere dagen verlicht en mensen uitnodigt om gezellig ‘legitiem te gluren’.



Woon je in Schiedam Zuid en wil je graag meedoen aan Gluren bij de Buren? Geef je dan uiterlijk 5 december op via margo@stichtingmooiwerk.nl.