Schiedammers krijgen een Kunstlogé

SCHIEDAM - Vier kunstwerken uit de collectie van het Stedelijk Museum Schiedam logeren de komende maanden thuis bij verschillende Schiedammers. Het museum levert elk werk af bij vier mensen die er een week van mogen genieten.

Daarna brengen de museummedewerkers de kunst naar het volgende logeeradres. De deelnemers kiezen zelf aan wie ze de Kunstlogé gunnen. Door het stokje – in dit geval het kunstwerk – door te geven, bivakkeren de vier werken van Jaap Nanninga, Piet van Stuivenberg, Sarah van der Pols en Jan Maarten Voskuil telkens bij een andere Schiedammer. Het project Kunstlogé, uit het museum, in je huis loopt tot en met 28 januari 2021. Het project is coronaproof en past bij deze periode waarin veel mensen thuis zitten. ‘Iets van de inspiratie die mensen in het museum zoeken, komen we nu brengen’, zegt Catrien Schreuder, Hoofd Tentoonstellingen en Collecties.



Tijdens de logeerweek krijgen de deelnemers een dagboek om op te schrijven wat opviel. Ook hebben ze een gesprek met stagiair Dieneke. Dat leverde de eerste week bijzondere reacties op. Süeda Isik die in Groenoord woont, vertelde dat het werk van Piet van Stuivenberg goed bij haar karakter past. De student geschiedenis en journalist zei: ‘Ik vond het werk best komisch en de kleuren best donker en hard, zo voel ik mij eigenlijk ook wel.’ In het dagboek schreef ze: ‘Ik zie dansende entiteiten, moderne dans. Het is alsof ze de chaos in het leven vertellen in een grap.’



Wilco Garnaat in Kethel hing het werk in de woonkamer aan de muur. De visite – een stel fladderende vogels op het nest van Jaap Nanninga – inspireerde hem bij het afmaken van zijn eigen kunstwerk. Hij schreef ook: ‘Door het interview (met Dieneke, red) en de inspiratie die er van de actie uitgaat, ga ik zelf kijken hoe ik zelf kunst meer kan betrekken in mijn eigen projecten en leven.’ Garnaat verkoopt in de zomer ijsjes in een ijscowagen en adviseert mensen over verzekeringen.

Jan Schrijver, journalist van De Schiedammer, woont in de wijk Spaland/Sveapark. Hij kreeg een driedimensionaal werk van Jan Maarten Voskuil. Hij noteerde: ‘Ik had er niet veel mee en ik heb er niet veel mee. Rustgevend is het wel.’ Zijn vriendin Louise Melchers: ‘Ik zie er een onbeschreven blad in, je kunt nog alle kanten op. Is het de eerste, maagdelijke pagina van een boek of zijn het juist de laatste onbeschreven, bladzijdes van een boek?