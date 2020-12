Hele week films kijken bij Wenneker Cinema

Van 3 tot en met 9 december zijn de volgende films te zien in Wenneker Cinema.

SCHIEDAM - Van 3 t/m 9 december zijn de volgende films te zien in Wenneker Cinema. Kijk voor het laatste nieuws, speeldata en aanvangstijden op www.wennekercinema.nl. Kaarten zijn uitsluitend online te koop via de website! Wenneker Cinema is gevestigd in het Wennekerpand aan de Vijgensteeg 2, 3111 PT in Schiedam.



Love Sarah

Met: Celia Imrie, Shannon Tarbet, Rupert Penry-Jones, Shelley Conn, Bill Paterson

Vastbesloten om de droom van haar overleden moeder, het openen van een bakkerswinkel in het Londense Notting Hill, uit te laten komen besluit de 19-jarige Clarissa de hulp van haar moeders beste vriendin Isabella en haar vervreemde excentrieke oma Mimi in te schakelen. De drie generaties vrouwen zullen hun rouw, onzekerheden en onderlinge verschillen moeten zien te overwinnen om de herinnering aan de door hen zo geliefde Sarah levend te houden door hun winkel te vullen met liefde, hoop én kleurrijk gebak van over de hele wereld.



Buladó

Met: Everon Jackson Hooi, Tiara Richards, Felix de Rooij

De elfjarige Kenza (Tiara Richards) woont samen met haar vader Ouira (Everon Jackson Hooi) en opa Weljo (Felix de Rooy) op een autosloperij in de binnenlanden van Curaçao. De twee mannen zijn elkaars tegenpolen: Ouira is een kordate, rationele politieagent, terwijl Weljo zich identificeert met de oorspronkelijke bewoners en de spiritualiteit van het eiland. Wanneer de relatie tussen Ouira en Weljo steeds verder op de spits gedreven wordt, zoekt de eigenzinnige Kenza vastberaden naar haar eigen weg tussen de twee uitersten. De nuchtere mentaliteit van Ouira biedt haar niet altijd meer wat ze nodig heeft en geleidelijk stelt ze zich steeds meer open voor de mystieke en geruststellende tradities van haar opa. Het verhaal speelt zich af in Band’abou Curaçao en is deels gebaseerd op een lokale slavensaga.



Kajillionaire

Regie: Miranda July

Met: Evan Rachel Wood, Debra Winger

Kajillionaire is het nieuwe, ontroerende en bijzonder originele komedie-drama van regisseur en scenarioschrijver Miranda July (Me and You and Everyone We Know). Zwendelaars Theresa (Debra Winger) en Robert (Richard Jenkins) hebben 26 jaar lang hun enige dochter, Old Dolio (Evan Rachel Wood), getraind om te stelen en mensen op te lichten. Tijdens een wanhopige en haastig bedachte list overtuigen ze een vreemdeling (Gina Rodriguez) om mee te doen aan hun volgende klus. Ze hadden niet verwacht dat hierdoor hun hele leven drastisch zou veranderen.



Marilyn – roze film

Met: Catalina Saavedra, Walter Rodrígues, Germán de Silva

De zeventienjarige arbeider Marcos ontdekt zijn seksualiteit in een vijandige omgeving. Van de andere jongeren in de stad krijgt hij de bijnaam Marilyn en wordt hij het doelwit van zowel lust als discriminatie. Marcos wordt steeds meer in een hoek gedreven.