Lancering keurmerk ‘partner in sociaal ondernemen’

SCHIEDAM - Maatschappelijk betrokken sociale ondernemers in de regio Waterweg-Noord kunnen vanaf november 2020 het keurmerk ‘partner in sociaal ondernemen’ ontvangen. Dit keurmerk komt voort uit het Sociaal Werkpact MVS en wordt verstrekt aan werkgevers die zich op basis van criteria onderscheiden door sociaal ondernemerschap. De eerste 11 werkgevers ondertekenden hiervoor een convenant met Stroomopwaarts. Daarin zegden zij toe dat zij kansen bieden aan werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Verolme Elektra Systems, MTS Euro Products, Lentiz/Reviuslyceum, Vers Inclusief / Deelfruit, Blozo, Voscon, De Kuyper, Rijnmondbouw, Facilicom Bedrijfsdiensten, Mammoet en de Frankenlandgroep mogen, omdat ze voldoen aan de criteria, twee jaar lang het keurmerk ‘partner in sociaal ondernemen’ dragen. De criteria om in aanmerking te komen voor het keurmerk staan op www.stroomopwaarts.nl/sociaal-werkpact..

“Onze doelstelling is dat de komende twee jaar 100 ondernemers het Sociaal Werkpact MVS omarmen om zo minimaal 200 extra inwoners aan het werk te helpen”, zegt Martijn Bulte, manager van het Werkleerbedrijf van Stroomopwaarts. “Dit doen zij door het ondertekenen van een convenant. Deze ondernemers onderschrijven hiermee de sociale opgave van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS).”

Het doel van het Sociaal Werkpact MVS is om extra werkplekken voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te realiseren. Uiteraard dan het liefst zo regulier mogelijke werkplekken. De gemeenteraden en de wethouders Kuiper, De Leede en Ruseler van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hebben uitdrukkelijk opgeroepen tot een lokaal onderscheidend sociaal initiatief. “We hebben betrokken en sociale werkgevers nodig om meer inwoners een kans te bieden en aan het werk te helpen. Dat is goed voor iedereen: werk zorgt voor inkomen maar ook voor sociale contacten, nuttige dagbesteding en doorgroei mogelijkheden”, aldus Sjoerd Kuiper, wethouder van Maassluis.



Grote en kleinere organisaties, maar ook ZZP’ers kunnen zichzelf aanmelden voor deelname aan het Sociaal Werkpact MVS. Door het ondertekenen van het convenant kiezen deze ondernemers bewust voor een ‘inclusieve arbeidsmarkt’. Zij zetten zich actief in voor extra werkgelegenheid van kwetsbare mensen in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Iedereen krijgt hier een kans, los van iemands afkomst of beperking. Om de kwetsbare situatie van deze doelgroep te verbeteren kunnen ze een beroep doen op Stroomopwaarts. Een ondernemer kan kiezen voor een passende werkplek in de eigen organisatie maar ook voor het bieden van stages of ervaringsplekken. Werk of volledige productieprocessen kunnen ook uitbesteed worden aan het Werkleerbedrijf van Stroomopwaarts.



Zodra de ondernemer voldoet aan de criteria, mag deze (gedurende twee jaar) het keurmerk ‘partner in sociaal ondernemen’ gebruiken. Bulte: “Zij bieden de doelgroep een perspectief en profiteren van de voordelen van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hun investering levert gemotiveerde en loyale medewerkers op. Door het keurmerk, kunnen ze zich onderscheiden als sociaal ondernemer. Dat vergroot kansen bij aanbestedingen waarin dat een onderscheidend criterium is.

Keurmerkhouders ontvangen onder andere een toolkit met logo’s en een certificaat. Tevens staan zij vermeld op de website van Stroomopwaarts, onder Sociaal Werkpact MVS als keurmerkhouder. Verder krijgen zij extra publiciteit, worden zij uitgenodigd voor speciale bijeenkomsten en krijgen zij een jaar gratis lidmaatschap van het Sociaal Economisch Netwerk MVS (SEN).