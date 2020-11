Coronamaatregelen in OV: lijnen in Schiedam blijven behouden

SCHIEDAM - De coronamaatregelen hebben gevolgen voor alle delen van de samenleving en dus ook voor het openbaar vervoer. Het aantal reizigers is in 2020 flink afgenomen en daarmee ook de inkomsten uit de verkoop van kaartjes en abonnementen. Dit betekent dat het OV in onze regio maatregelen moeten nemen om de kosten beheersbaar te houden. Voor Schiedam betekent dit dat de frequentie - met name in de spits - afneemt, maar alle lijnen behouden blijven.

In de afgelopen periode is het openbaar vervoer in de regio zo volledig mogelijk blijven rijden. Dit was mede mogelijk dankzij een extra vergoeding die vanuit het rijk beschikbaar werd gesteld. Deze vergoeding eindigt medio 2021. Er zijn dus extra maatregelen nodig om kosten en opbrengsten bij vervoerbedrijven met elkaar in evenwicht te brengen. Met minder reizigers - en dus minder inkomsten - is een effect op de dienstregeling niet te voorkomen. Toch is binnen het vastgestelde pakket aan maatregelen het effect voor de reiziger zo klein mogelijk en heeft de hele regio bijgedragen. Met de aangekondigde maatregelen wordt met slechts 45 procent van de reizigers toch nog 94 procent van de dienstregeling gehandhaafd.



Op de verschillende metro-, tram- en buslijnen gaat de frequentie vooral tijdens de spitsuren omlaag. Alle lijnen blijven wel behouden op de tijdstippen waarop deze nu ook rijden. Hiermee blijven de meeste Schiedamse wijken ook in coronatijd met het openbaar vervoer bereikbaar.

De maatregelen voor Schiedam betekenen concreet: Metro: Metrolijn A rijdt in de spits niet meer tussen Schiedam Centrum en Vlaardingen. Tram: De frequentie van lijn 21 en lijn 24 gaat terug van 4x per uur naar 3x per uur. Bus: Lijn 38 gaat in de avond van 4x per uur naar 2x per uur en in de spits van 8x per uur naar 6x per uur. Lijn 53 en lijn 54 gaan in de spits van 3x per uur naar 2x per uur. Lijn 456 gaat in de spits van 6x per uur naar 4x per uur.



“De maatregelen zijn ingrijpend voor de OV-bereikbaarheid van de hele regio en voor Schiedam. Toch is het gelukt om alle lijnen voor Schiedam te behouden en kunnen we op werkdagen starten met de ringlijn”, aldus wethouder Jeroen Ooijevaar over de maatregelen.

De ringlijn Schiedam, die ontstaat door een koppeling van de lijnen 51 en 53, gaat in 2021 rijden op werkdagen tussen 7 en 19 uur. Wethouder Ooijevaar: “Dit is mogelijk door een extra bijdrage vanuit de regio voor het behoud van de huidige dienstregeling van lijn 51. Wel is besloten om de geplande start van de avond- en weekendbediening van de ringlijn op te schuiven naar een later moment in 2021. Op dit moment is de vraag nog beperkt en is het gezien de grote financiële opgave nu niet verantwoord de dienstregeling juist uit te breiden. We verwachten vanaf de tweede helft van 2021 wel de avond- en weekendbediening van de ringlijn aan te kunnen bieden.”