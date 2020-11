S’DAM online adventkalender

Bij de feestdagen hoort een adventskalender en daarom komt S'DAM met iets leuks.

SCHIEDAM - In december telt S'DAM via de socialmediakanalen Instagram en Facebook af naar Kerstmis. Van 1 december tot en met 24 december gaat er iedere ochtend om 9 uur een digitaal luikje open en zijn er originele cadeaus te winnen, die ook gekocht kunnen worden in het I-PUNT de WAAG in Schiedam. Om mee te doen volg je de S'DAM Instagram en/of Facebookpagina, like je het bericht en tag je een vriend of vriendin onder het bericht. Wanneer je het bericht deelt, maak je extra kans op de prijs achter de digitale deur. Elke dag is er één Instagram en één Facebook winnaar. De prijswinnaar wordt de volgende dag in de reacties bekend gemaakt en in het bericht genoemd. De gewonnen prijs kan opgehaald worden in het I-PUNT de WAAG, Lange Kerkstraat 39. Het I-PUNT is zeven dagen per week geopend. Bezoek de website sdam.nl voor de actuele openingstijden. Advent is de periode van vier weken voorafgaand aan Kerstmis. Het is de tijd om je voor te bereiden op de feestdagen. Een adventskalender bestaat uit 24 genummerde deurtjes. De bezoeker van de S'DAM socialmediakanalen mag elke dag, 24 dagen lang, één digitale deur openen. Op 24 december zal er een verrassing van het team van S'DAM verschijnen.