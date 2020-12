Nieuwe solo-expositie Jacques Tange

Detailfoto ‘Watchingthe time go by' van Jacques Tange (Foto: OpenArtExchange)

Op zaterdag 12 december bent u, na de besloten opening door burgemeester Lamers, van harte welkom op Hoogstraat 85 om tijdens onze inloopmiddag tussen 15:00 en 19:00 uur de nieuwe solotentoonstelling van Jacques Tange te komen bewonderen.

SCHIEDAM - Ter ere van zijn 35-jarig jubileum als kunstenaar hebben wij dit retrospectief samengesteld uit verschillende periodes in zijn carrière. Tijdens de inloopmiddag kunt u via eenrichtingsverkeer op veilige afstand de tentoonstelling en onze vaste collectie bekijken onder het genot van een hapje en een drankje. Op basis van eerdere ervaring verwachten we met de huidige 450 m2 expositieruimte voldoende capaciteit beschikbaar te hebben om de inloop via badges goed te kunnen managen. De tentoonstelling loopt nog tot en met 17 januari.

In Tange’s retrospectief komen verschillende thema’s aan bod, die een belangrijke rol spelen in zijn veelal gestileerde figuratieve pasteltekeningen, schilderijen en sculpturen met repeterende patronen. Met milde ironische humor en een geheel eigen verbeeldingskracht observeert hij de relatie tussen man en vrouw, de urban jungle en het isolement van de mens, alsmede andere maatschappelijke thema’s die in de loop van zijn lange carrière de revue passeerden. Geïnspireerd door de verluchte handschriften uit de middeleeuwen, kunstenaars als Chagall en Matisse en het weidse Zeeuwse landschap, creëert Tange met uitgebalanceerde composities, sterke lijnen en heldere kleuren een wereld die even herkenbaar als vreemd is. Een gesloten, voyeuristische wereld, licht en luchtig maar met een onmiskenbaar melancholisch randje. Een wereld bevolkt door archetypen en metaforen, die in combinatie met zijn vaak poëtische titels de kijker in dubio achterlaat. Jacques Tange is gedurende zijn 35-jarige carrière op vele wijzen erkend in eigen land en ver daarbuiten. Het werk van Tange is over de hele wereld tentoongesteld.

OpenArtExchange is een internationale kunstgalerie die veelbelovende niet-westerse kunstenaars ondersteunt en verbindt met de westerse kunst- en cultuurwereld, onder meer via internationale residenties en tentoonstellingen met lokale kunstenaars vanuit haar locatie in Schiedam. Daarnaast representeert zij haar kunstenaars op internationale art fairs, kunstfestivals en andere kunstevents en online.