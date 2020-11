Wie heeft kater Beasty gezien?

SCHIEDAM - Sinds 23 oktober wordt de grote kater Beasty vermist, in de omgeving van Schiedam West.

Baasje Bianca de Wit hoopt dat andere mensen een oogje in het zeil willen houden en willen meehelpen om hem terug te vinden. Wie Beasty gezien heeft, kan contact opnemen met Amivedi of met Bianca de Wit via 06-16928794.