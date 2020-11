het is al kerst in de gorzen

Kerst in de Gorzen. (Foto: Bart Bos)

SCHIEDAM - Misschien iets aan de vroege kant in vergelijking met andere jaren. Maar dit is geen jaar als andere jaren, alles is anders.

Vele Nederlanders hebben de boom al staan en de ramen versierd met honderden lichtjes, tja dan kunnen we niet achter blijven in de Gorzen, vroeg, ja maar dan ook groter dan het “oude” normaal!