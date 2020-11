Nolenslaan verstopt Sparta-spelers

De Mgr. Nolenslaan is een complete winkelstraat. Dat weten de Nieuwlanders. Maar veel consumenten van elders beperken zich vaak tot een flitsbezoek. Ze moeten bij de opticien zijn of bij de slijter. Voor die doelgroep wil de Nolenslaan zich beter profileren als een allround winkelstraat waar je alles van je gading kunt vinden.

Door Kor Kegel

SCHIEDAM – Ze hebben de spelers van Sparta verstopt in hun etalages. Dat wil zeggen, de winkeliers hebben afbeeldingen van de Sparta-spelers verborgen tussen de gebruikelijke artikelen die ze in de etalage aanprijzen. De Nolenslaan telt 21 winkels en in 13 etalages kun je de verstopte Spartanen ontdekken. Vul op een formulier in welke Sparta-speler je in welke etalage vindt en je maakt kans op een gloednieuwe E-bike of een waardebon van vijftig euro.

“Het is een manier om de consument van elders te verleiden om met meer winkels in de Nolenslaan kennis te maken,” zegt winkelstraatmanager Ben Dubbeldam. Natuurlijk is zo’n actie voor de klanten uit Nieuwland zelf ook leuk, maar de wijkbewoners weten het toch wel. Ze doen een kop koffie bij Lisa’s Kitchen, halen drank bij De Beurs van Schiedam, aspirine bij drogisterij Bergsen, doen de boodschappen bij de Plus en halen een gebakje bij de bakker. Zo winkelt Nieuwland. Maar een analyse van het totale consumentengedrag gaf een extra motivatie om de Nolenslaan voor het voetlicht te brengen.

Aanleiding was een klacht die Ben Dubbeldam in Schiedam-Oost hoorde: “De Rog was daar een heel goede en bekende viszaak. Maar toen hij uit de Lorentzlaan weg moest vanwege de stadsvernieuwing, hoorde ik iemand klagen dat er in dit deel van de stad helemaal geen viszaak meer was. Toen zei ik: die is er wel. Er zit een vishandel in de Nolenslaan. Op loopafstand van Schiedam-Oost.” De winkeliersvereniging Nolenslaan dacht hierover na. Wellicht weten veel Schiedammers van buiten de wijk niet welke winkels er hier zijn. “Iemand gaat naar de Nolenslaan voor de plantenzaak. Of voor de slijterij. Of om sigaretten te kopen,” zegt Ben Dubbeldam. “Ze komen voor die ene winkel die ze kennen. Wat we nu nastreven, is dat meer Schiedammers de mix van de Nolenslaan ontdekken.”

De activiteiten verleiden de consument om langs alle winkels te lopen. Dat zal lukken met die Sparta-actie. De afbeeldingen van de spelers zijn ter beschikking gesteld door de Spangense voetbalvereniging en de Schiedamse Sparta-sponsor D & S. De formulieren voor de actie zijn verkrijgbaar bij winkels die eraan meedoen. Wie alles gevonden heeft, kan het formulier inleveren bij drogisterij Bergsen op nummer 516. Het spel start op dinsdag 1 december en stopt op donderdag 1 januari. De prijsuitreiking is zaterdag 9 januari. Er is ook een kleurplatenwedstrijd en er is de uitdaging om versregels van stadsdichter Yvette Neuschwanger met een passende regel af te ronden - waarvoor prijzen beschikbaar zijn.