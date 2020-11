Pieten verschieten van kleur door toverspeculaas

SCHIEDAM - Sinterklaas is al een week in Schiedam en veel ouders en verzorgers komen helpen om de cadeautjes in te pakken.

Daar hebben ze het heel druk mee, dus toen Sint even niet oplette, hebben de Pieten stiekem van toverspeculaas gegeten. Ze kregen onmiddellijk een andere kleur. En zo gingen ze op bezoek bij de winkeliers in de Hof van Spaland, de Mgr. Nolenslaan en Schiedam-Centrum en bij molen De Walvisch en Ballet- en Dansstudio Schiedam en Vlaardingen. Tussendoor kreeg Sinterklaas trek in verse oliebollen, dus die gingen de Pieten kopen bij Nico Sterrenberg op de Koemarkt. Elke dag maken de Pieten een Schiedams Sinterklaas-journaal. Dat is te zien op www.sintstadschiedam.nl en daar staan ook de avonturen die ze dagelijks beleven. Je kunt ook je tekeningen opsturen en daarmee zorgen de versierpieten dat de werkkamer van Sinterklaas er gezellig uitziet.