Historische Vereniging viert 45-jarig bestaan met cadeau voor leden

SCHIEDAM - De Historische Vereniging Schiedam (HVS) bestaat 45 jaar. Omdat de leden het jubileum niet samen kunnen vieren, krijgen zij een jubileumcadeau thuis bezorgd. Via de post ontvangen alle leden een kunstwerkje van Jacques Tange. Het eerste exemplaar overhandigde bestuurslid Dorothé Sommandas afgelopen donderdag aan Duncan Ruseler, wethouder Cultuur.

Tijdens de overhandiging van de tekening benadrukte wethouder Ruseler het belang van een historische vereniging voor een stad. “De HVS is een levendige vereniging. Door de verhalen en activiteiten die ze onderneemt, blijft de historie bewaard.” In opdracht van de HVS schilderde Jacques Tange een huiselijk tafereeltje, getiteld ‘Op het randje’ in zijn unieke kleur Schiedam Blue. De tekening is een ode aan Schiedam en met een knipoog naar Delfts blauw. Het kommetje in de tekening verwijst naar een historisch verhaal achter Schiedam Blue, passend voor een cadeau van de historische vereniging.



Het is een kommetje zoals plateelschilder Arent Klos eind achttiende eeuw gemaakt zou kunnen hebben. Deze schilder van Delfts aardewerk richtte in augustus 1779 een verzoekschrift aan het Schiedamse stadsbestuur voor het oprichten van een aardewerk- en plateelfabriek. Volgens Belinda Tange, die onderzoek gedaan heeft naar Arent Klos, stond zijn keramiekfabriek bij de Varkenssluis, later de Hoofdbrug genoemd.

“Deze Arent Klos had een geheim recept waarmee hij keramiek sterker kon maken dan het Delftse aardewerk. Men kon ook koken en braden in het aardewerk. Met behulp van geldschieters zoals Bernard Johan Pilat van Bulderen en Willem van Olfen kon hij de fabriek ‘De Onderneeming’ openen. De kleur blauw die hij gebruikte, is niet te vergelijken met de Delftse producten uit die tijd en was meer flets-blauw of flets-paars. Net als Jacques deed hij waarschijnlijk een ‘puntje’ rood bij het blauw”, aldus Belinda Tange.

Overigens moest Arent Klos al na anderhalf jaar opstappen vanwege drankmisbruik, volgens de overlevering officieel vanwege nalatigheid en plichtsverzuim. De aardewerkfabriek draaide zonder Klos tot 1785 verder. Circa 20.000 voorwerpen werden verkocht. Slechts een handjevol producten, die aan Arent Klos kunnen worden toegeschreven, bestaat nog: twee voorwerpen bevinden zich in het Rijksmuseum, en twee voorwerpen behoren tot de Schiedamse historische collectie van het Stedelijk Museum Schiedam.