Stedelijk Museum Schiedam zoekt foto’s van Schiedammers

SCHIEDAM - In de donkere dagen rond kerst zet het Stedelijk Museum Schiedam Schiedammers in het licht. Stuur een foto van een geluksmoment naar het museum dan kun je ‘m in de kerstvakantie elke avond zien, geprojecteerd op de toren van het Stadserf in Schiedam. Fiets even langs of maak een wandeling om te kijken. De kunstenaars van LiGHT UP COLLECTIVE maken van alle inzendingen een presentatie op grote hoogte; de toren telt 16 verdiepingen. Jouw foto in het licht staat van 17 december t/m 3 januari 2021 elke avond aan tussen 17.00 en 21.00 uur. Van verre zie je elkaar.

Je kunt elke foto die je zou willen insturen, als er maar mensen op staan, vertelt Catrien Schreuder, Hoofd Tentoonstellingen en Collecties. ‘Het is fijn als de fotograaf een dierbaar moment vastlegde. Dat past bij de kersttijd. Je bent misschien zelf in beeld, samen met familie of vrienden. Het kan gaan om een oudere foto uit een familiealbum, een historisch kiekje in Schiedam of gemaakt in een ver (thuis)land. Misschien is de foto een eerbetoon aan iemand of herinnert hij alleen aan een geluksmoment.’ Als je je keuze opstuurt, schrijf er dan bij waarom je ‘m hebt gekozen. Op de website van het museum staan de spelregels en het mailadres: verhalen@stedelijkmuseumschiedam.nl.



Schreuder hoopt dat mensen er straks blij van worden. ‘Jouw foto in het licht is als een avondje familiedia’s kijken maar dan op een moderne manier, hoog en groot, vormgegeven door kunstenaars. Ook al kunnen we nu niet samen komen, op deze manier brengen we Schiedammers toch bij elkaar. Je ziet de geluksmomenten van jezelf en je buren; bewoners staan letterlijk in het licht. Minister Hugo de Jonge zei het ook tijdens de persconferentie op 17 november 2020: ‘Juist dit jaar is de behoefte om samen te zijn tijdens de feestdagen groter dan ooit.’ Als historisch museum maken we de verhalen uit Schiedam zichtbaar, vervolgt ze. ‘De geschiedenis van de stad is toch de som van de levens van alle mensen in de stad, toen en nu.’



Je foto zal elke avond minimaal 15 seconden te zien zijn. Eind jaren zestig voorspelde kunstenaar Andy Warhol dat iedereen in de toekomst 15 minuten beroemd zou zijn. De klok tikt nu zoveel sneller, zegt creatief directeur Jan Willem Campmans van LiGHT UP COLLECTIVE. ‘In Schiedam ben je een beroemdheid in 15 seconden. Maar dan wel meer dan twee weken lang.’ Eerder werkte het collectief van beeldend kunstenaars, performers en creatieve programmeurs voor het Centraal Museum in Utrecht. Ze specialiseren zich in ‘projection mapping’, interactieve lichtinstallaties en educatieve projecten.



Ook bij het museum koesteren we onze dierbare momenten. Catrien, circa 1990: ‘Toen ik zeven jaar was kreeg mijn moeder een relatie met een Molukse man. Sindsdien – en nog steeds – zijn wij onderdeel van de grote Molukse familie. Ik voelde me bijzonder op de Molukse feesten met heerlijk eten, zingen, dansen en een eigen kayang kebaya. Rechts naast me op de foto zie je mijn nichtje Nona.’



Merel: ‘Mijn moeder liet mij deze foto zien toen ze hoorde dat ik in Schiedam ging werken. Je ziet mijn overgrootvader naast zijn zelfgebouwde maquette van het oude stadhuis in Schiedam. Ze vertelde heel enthousiast over hem. Toen de 12(!) kinderen uit huis waren versierde hij een kamer in het souterrain met knipsels uit kranten en tijdschriften. Daar maakte hij zijn maquettes. Ik word altijd heel vrolijk als ik deze foto zie.’



Sandra koos voor een foto met zwangere buik. Kruipertje Max is nu 22, dochter Noor vierde in augustus haar 21ste verjaardag en poes Boris struint al jaren over de hemelvelden. ‘Mijn man Paul maakte de foto in 1999. Het rolletje van 36 foto’s lieten we nog ‘gewoon’ ontwikkelen bij de Hema’, zegt Sandra. ‘Een vers pakje foto’s ging je samen bekijken, dat was eigenlijk ook een geluksmoment. Daar hebben we dan weer géén foto van ;-).’