SCHIEDAM - ‘Het mooiste dat je kunt worden is jezelf’ door Carolien Kruijs en Sandy Kardolus is een nieuw boek met ervaringsverhalen van transgender kinderen en hun ouders.

‘De juf zegt dat God mij niet goed heeft gemaakt,’ vertelt de vierjarige Vlinder aan haar moeder, achterop de fiets. Vlinder is geboren als jongen, maar voelt zich een meisje. Haar moeder weet dat haar kind alleen gelukkig is als ze zichzelf mag zijn en gaat op zoek naar een andere school. Veel mensen denken dat het een keus is om een transgender persoon te zijn. Dat dit niet het geval is, blijkt uit de twintig verhalen van ouders en kinderen in dit boek. Ouders vertellen over de zoektocht naar hulp, de problemen met hun omgeving en over de mijlpalen die ze met hun kind beleven. De kinderen, in leeftijd variërend van 7 tot 23 jaar, vertellen over ongemakkelijke momenten, grappige gebeurtenissen, de steun die ze krijgen, maar ook over depressieve gevoelens en zelfverwonding. De verhalen worden afgewisseld met luchtige tekeningen die situaties uit het leven van kinderen met genderdysforie verbeelden.



Kruijs en Kardolus, beiden uit het onderwijs, schreven dit boek omdat zij via hun stichting Schiedams LEF steeds vaker vragen van ouders kregen over genderdysforie. Ouders wisten vaak niet waar zij hulp konden krijgen en hadden behoefte aan ervaringsverhalen. Het boek bevat tips en verwijzingen naar instanties die zich gespecialiseerd hebben in hulp aan transgender personen. ‘Het mooiste dat je kunt worden is jezelf’ is niet alleen een boek vol herkenning, maar ook een must read voor iedereen die ervoor wil zorgen dat transgender mensen zich veilig kunnen voelen in onze samenleving.



Het boek is te bestellen bij uw boekhandel of bij info@schiedamslef.nl.