Programma Wenneker Cinema vanaf donderdag

Van 26 november tot en met 2 december zijn de volgende films te zien in Wenneker Cinema.

SCHIEDAM - The Personal History of David Copperfield. Met: Dev Patel, Hugh Laurie, Tilda Swinton, Ben Whishaw. Deze film is gebaseerd op de wereldberoemde roman van Charles Dickens. De film speelt zich af in de negentiende eeuw en vertelt het levensverhaal van de jonge David Copperfield (Dev Patel). Nadat hij door zijn stiefvader uit huis wordt gezet, belandt David van het ene avontuur in het andere en ontmoet hij de meest excentrieke personages uit het Victoriaanse Engeland zoals zijn extravagante tante Betsy (Tilda Swinton). Zijn reis leidt hem van vodden naar rijkdom en weer terug, maar de leergierige Copperfield trotseert zowel voor- als tegenspoed met opgeheven hoofd. The Personal History of David Copperfield is zowel tragisch als hilarisch en wordt kleurrijk verteld door regisseur Armando Iannucci (Death of Stalin).

The Nest. Met daarin: Jude Law, Carrie Coon. Op zoek naar nieuwe kansen verhuist de ambitieuze ondernemer Rory (Jude Law) in deze film met zijn vrouw (Carrie Coon) en kinderen van een veilige Amerikaanse buitenwijk naar een onbetaalbaar landhuis in het conservatieve Engeland van de jaren 80. Terwijl Rory zich compleet verliest in zijn werk, heeft Carrie problemen om zich aan te passen aan haar nieuwe omgeving. Hierdoor raken ze steeds verder van elkaar vervreemd en dreigt het ogenschijnlijk perfecte gezin uit elkaar te vallen. Regisseur Sean Durkin toont in deze beklemmende film The Nest hoe ver mensen gaan om de schijn op te houden.

On the Rocks. Regie door Sofia Coppola. Met daarin: Bill Murray, Rashida Jones. Laura (Rashida Jones) denkt dat ze gelukkig getrouwd is, maar wanneer haar man Dean (Marlon Wayans) ineens regelmatig laat op kantoor blijft werken met een nieuwe collega, begint Laura het ergste te vermoeden. Ze schakelt de hulp in van de enige man die volgens haar inzicht in dergelijke affaires heeft: haar charmante, impulsieve vader Felix (Bill Murray), die erop staat dat ze de situatie onderzoeken. Wanneer de twee hun zwerftocht door New York bij nacht beginnen, van uptown party's naar downtown hotspots, ontdekken ze dat het hart van hun reis hun eigen relatie is.