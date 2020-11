Koor Femmes Pur Sang heeft te maken met uitdagingen

‘Weken van zingen op afstand…dat was niet te doen…’ Zo begint het liedje dat het Schiedamse koor, Femmes Pur Sang, schreef voor Irado afgelopen juni als dankbetuiging. Inderdaad…zingen op afstand. Dat is wat, volgens het koor.

SCHIEDAM - Bij het ingaan van de Intelligente lockdown stonden ze voor de keus of te stoppen of online te repeteren. Niemand wilde stoppen, dus dan maar digitaal. Moeite met inloggen, gebrekkige internetverbinding en slechte geluidskwaliteit maakte het al met al een behoorlijke uitdaging. Maar het gemis aan de ‘koorervaring’, het samen musiceren, was het ergst. Vanwege internet latency (vertraging op de lijn) is samenzingen onmogelijk en zat iedereen thuis z’n eigen partij te zingen met gemute microfoon zonder hoorbaar te zijn voor anderen, ook niet voor de dirigent. Al doende leer je er creatief mee om te gaan, maar de koorleden waren als kinderen zo blij dat ze begin juni weer samen mochten zingen.

Maar waar? Binnen was voor het koor geen optie. Een plek vinden buiten in Schiedam waar ze niemand lastig vielen bleek moeilijk totdat ze hoorden dat ze bij Irado op hun terrein terecht konden. Het was bijzonder… Elk 5 minuten kwam een trein voorbij of werd je muziek weggeblazen of werd je overstemd door herrie van de snelweg en van het Rijnmond Band die aan het repeteren was aan de andere kant van de spoor… Maar de koorleden waren erg dankbaar.

Zodoende hebben ze een speciaal Irado-lied gemaakt op de melodie van ‘’Volare’’ (arr. Annette Rogers, tekst Willy vd Wal) waarvan een opname is gemaakt door Irado in Wenneker Cinema tijdens een repetitieavond daar in oktober. Met maar 12 zangers (sommige durfden niet live te repeteren) en ook nog op drie meter afstand van elkaar (better safe than sorry) is het toch leuk geworden en zeer gemeend. Het koor bedankt Irado! Ook danzen zij Wenneker Cinema, die de bioscoopzaal aan het koor beschikbaar stelde omdat de eigen repetitieruimte te klein was.



Ondertussen is de ventilatie in de repetitieruimte omgebouwd zodat ze veilig kunnen repeteren in kleine groepen. Helaas kreeg het koor recent te horen dat, ondanks versoepelingen in andere sectoren, koren niet meer mogen samen zingen. Ze nemen dus weer een duik in het digitale….Hopelijk overleeft Femmes Pur Sang het.