Politiemacht houdt verdachten aan na vuurwapenmelding

Een enorme politiemacht heeft zondagavond 15 november meerdere BTGV’s (benaderingstechniek gevaarlijke verdachten) uitgevoerd in Schiedam. Meerdere politie-eenheden, twee hondengeleiders en een zwaarbewapend team stonden paraat. Het zwaarbewapend team is uiteindelijk niet ingezet.

SCHIEDAM - Bij de politie kwam een melding binnen dat er een vuurwapen gezien was waar meerdere voertuigen bij betrokken waren. Op de Burgemeester Honnerlage Gretelaan werd één van de voertuigen aangetroffen waarna een BTGV werd gestart. Hierbij zijn twee mannen aangehouden. Op de Burgemeester Gijsenlaan troffen agenten een ander voertuig aan die mogelijk ook bij het vuurwapenincident betrokken was. Ook hier is een BTGV procedure gestart en zijn twee mannen aangehouden. De twee voertuigen zijn grondig doorzocht waarna de twee verdachten van het eerste voertuig heengezonden zijn. Er werd niks in hun voertuig aangetroffen en de politie had geen reden om ze naar het bureau te brengen. De andere twee verdachten zijn wel overgebracht naar het bureau. Of er ook een vuurwapen is aangetroffen is niet bekend. De politie onderzoekt de zaak verder.