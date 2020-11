Stedelijk Museum Schiedam komt op bezoek

SCHIEDAM - Heb je weinig te besteden, maar wel behoefte aan kunst en cultuur? Dan biedt het Stedelijk Museum Schiedam uitkomst. Museumdirecteur Deirdre Carasso vroeg bij haar afscheid begin oktober iets te doneren voor het Fonds SMS op Bezoek. Het potje is nu open voor aanvragen.

‘We komen gratis op bezoek’, vertelt Dorien Theuns, Stadsprogrammeur van het Stedelijk Museum Schiedam. ‘We kunnen een kunstwerk meenemen en er samen over praten of met een kunstenaar langskomen. Wie weet maken we samen kunst. Er is veel mogelijk.’ Het museum houdt rekening met de dan geldende coronaregels wat betreft het aantal bezoekers en de afstand tot elkaar.



Het potje is bedoeld voor mensen of groepen in Schiedam met een klein of geen inkomen. Mede vanwege corona zitten veel Schiedammers in een stressvolle situatie, verduidelijkt Theuns. ‘Wij hopen dat we deze mensen als museum iets positiefs kunnen bieden. Met kunst kun je soms anders tegen dingen aankijken. Samen naar een kunstwerk kijken zorgt voor ruimte in je hoofd en is gewoon heel leuk.’ Het museum hoopt er ook wijzer door te worden. Theuns: ‘We willen graag met mensen in contact komen, leren hoe Schiedammers kijken en waar ze behoefte aan hebben.’



Waar in Schiedam je ook woont, vrienden, families of andere kleine groepen kunnen een beroep doen op het potje. Nadat het museum de vraag heeft ontvangen, volgt een kennismakingsgesprek en worden de mogelijkheden besproken. Schiedammers kunnen zelf of via een bemiddelaar - denk aan een buurthuis of welzijnsorganisatie - een beroep doen op het fonds. Per aanvraag mogen minimaal twee en maximaal tien personen meedoen. Als mensen ervoor open staan kunnen we twee aanvragen aan elkaar koppelen, zegt Theuns. ‘Op die manier brengen we Schiedammers met elkaar in contact.’



Een aanvraag doe je door een mail te sturen naar info@stedelijkmuseumschiedam.nl met je naam, geboortedatum, telefoonnummer en in welke Schiedamse wijk je woont. Ook willen we weten voor wie je aanvraagt, voor hoeveel personen en waar je zou willen dat het museum langskomt. Dorien Theuns neemt dan contact met je op. Goed om te weten: de bankrekening voor donaties staat nog altijd open. Wil je iets doen voor mensen die niet makkelijk met kunst en cultuur in aanraking komen, stort dan het bedrag dat je kunt missen op NL14RABO 0111 5037 28 t.n.v sms bij jou thuis.