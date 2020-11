Blauwhoed en Dudok kopen terrein Glasfabriek in Schiedam

De verkoop van de voormalige Glasfabriek in Schiedam is een feit. Op 13 november heeft voormalig eigenaar Owens Illinois - Netherlands de gronden en opstallen aan ontwikkelaars Blauwhoed en Dudok verkocht.

SCHIEDAM - Het voormalige fabrieksterrein met zijn rijke historie wordt de komende jaren getransformeerd tot een gemengd hoogstedelijk woon- en werkmilieu binnen het Schiedamse Distillers District. De Glasfabriek staat, met haar oprichting in 1899, op één van de oudste fabrieksterreinen van Schiedam en speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van de stad. Op het terrein werden miljarden glasverpakkingen geproduceerd voor voedings- en drankenproducenten. De productie van glas op deze plek stopte in 2017.

Na de daaropvolgende ontmanteling van de fabriek is O-I Netherlands overgegaan tot de verkoop van het terrein. Een kans die ontwikkelaars Blauwhoed en Dudok samen aangrijpen om, mét behoud van historie, nieuw leven te geven aan deze bijzondere plek. Het Glasfabriekterrein van circa 5,5 hectare ligt tegen de binnenstad van Schiedam én het Rotterdamse Merwe-Vierhavens gebied. Marcel Groeneweg van Blauwhoed en Stefan van Gurp van Dudok vertellen: “Hier is het maken van een goede verbinding met de Schiedamse binnenstad en het zorgvuldig vormgeven van woon- en werkfuncties die naast elkaar liggen essentieel. Met de bijzondere ligging en de rijke historie zijn alle ingrediënten aanwezig om in nauw overleg met de omliggende gebruikers een prachtige woon-, werk- en verblijfsplek te maken. Een waardevolle ontwikkeling voor een historisch stukje Schiedam.”

De transformatie van het Glasfabriekterrein speelt een cruciale rol in de gebiedsontwikkeling Nieuw-Mathenesse. In dit stadsdeel, met nu vooral verouderde bedrijventerreinen, zal de historie van de jenever- en glasindustrie zichtbaar blijven in het Distillers District. Daarnaast worden de voormalige VROM-locatie en het terrein van de Glasfabriek een modern, stedelijk en gastvrij gebied om te wonen, werken en recreëren, waarbij nieuwe verbindingen zijn gemaakt met de historische binnenstad en het omliggende water. De transformatie levert een grote bijdrage aan de woningbouwambitie van de gemeente Schiedam. Wethouder Fahid Minhas is blij met de nieuwe bestemming van het gebied: “Met de verkoop van het terrein van de Glasfabriek door O-I Netherlands is een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van het noordelijke deel van Nieuw-Mathenesse. Met de toevoeging van onder andere zo’n 700 woningen in dit deel, kunnen veel Schiedammers hier straks met plezier wonen, werken én verblijven.” De komende periode wordt door Dudok en Blauwhoed een stedenbouwkundig plan opgesteld op basis waarvan in 2021 het bestemmingsplan kan worden aangepast. De verwachting is dat de werkzaamheden in 2022 kunnen starten. In de tussenliggende periode wordt onderzocht of er in het gebied tijdelijke, culturele, initiatieven kunnen worden georganiseerd.