Online/Offline Ateliers Schiedam: kennismaken met kunstenaars

SCHIEDAM - Afgelopen weekend is Online/Offline Ateliers Schiedam gestart.

Gedurende een maand kunnen Schiedammers genieten van kunst, kennis maken met de kunstenaars en kunst kopen.Er is online een virtuele route en offline kun je een wandeling maken langs raamkunst en een persoonlijke afspraak met een kunstenaar in zijn/haar atelier. Er valt weer genoeg moois te ontdekken!

Vorig jaar sloegen KunstWerkt en Mooi Werk de handen ineen om een oude traditie in ere te herstellen: Open Ateliers Schiedam. Vanwege COVID-19 kozen we dit jaar voor een iets andere vorm. Dat werd Online/Offline Ateliers Schiedam. Van 14 november t/m 13 december lopen we een online een virtuele route via de socials van Mooi Werk. Gedurende een maand passeren alle deelnemend kunstenaars de revue. Fotograaf Herman Moor zette elke kunstenaar op de foto in hun atelier. Zo kan iedereen kennis maken met de kunstenaar en zijn/haar werk. Offline is er een raamkunst-route gemaakt waar kunstenaars hun werk voor een raam ten toon stellen. Heb je iets moois gezien of wil je meer weten, dan kun je een persoonlijke afspraak met de kunstenaar maken.

Stichting KunstWerkt verenigt sinds de jaren negentig een grote groep kunstenaars uit Schiedam en omgeving. In Ruimte in Beweging organiseert de stichting per jaar een tiental tentoonstellingen en daaraan gerelateerde activiteiten. De exposities in Ruimte in Beweging zijn een ontmoetingsplaats om ideeën en inspiratie te delen, maar ook een brug van kunstenaar naar publiek.www.stichtingkunstwerkt.nl

Stichting Mooi Werk is dé kennisorganisatie voor kunsteducatie en cultuurparticipatie in Schiedam. Ze stimuleert kunsteducatie op basisscholen en in het voortgezet onderwijs. Daarnaast ondersteunt ze culturele initiatiefnemers. Ze begeleid hen in de ontwikkeling van hun plan, het vinden van financiering en samenwerkingspartners en helpt hen bij de realisatie. Zie www.stichtingmooiwerk.nl.