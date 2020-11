Horecatoppers Van der Valk ondersteunen Argos Zorggroep

SCHIEDAM - Sinds donderdag 12 november versterken horecatoppers van hotel Van der Valk Rotterdam-Blijdorp de zorghelden van Argos Zorggroep.

Doordat er vanwege het coronavirus minder werk is in de hotels en juist meer werk bij zorgorganisaties, hebben Argos Zorggroep en Van der Valk de handen ineengeslagen om elkaar tijdelijk te helpen. Zo’n 50 Van der Valk medewerkers komen tijdelijk meehelpen in de huizen van Argos Zorggroep. Extra gezelligheid en activiteiten voor de bewoners en een steuntje in de rug voor de zorgmedewerkers zijn heel erg welkom. Dankzij de ondersteuning hebben onze zorgmedewerkers meer tijd om zich te focussen op de zorg en is er extra aandacht voor onze bewoners. En dat is, in deze moeilijke en drukke periode, een win-win situatie voor iedereen. Ze zijn blij met deze tijdelijke extra ondersteuning voor onze zorghelden en kijken uit naar een liefdevolle samenwerking!