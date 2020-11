Argos Zorggroep behoudt HKZ certificaat

SCHIEDAM - Argos Zorggroep behoudt haar HKZ certificaat.

In verschillende huizen van Argos Zorggroep zijn afgelopen week op afstand HKZ-audits uitgevoerd. Het resultaat is er één om trots op te zijn: het HKZ-certificaat is behouden. Argos Zorggroep kreeg grote complimenten en er is net als vorig jaar geen enkele tekortkoming geconstateerd. Een uitzonderlijke prestatie waar we, gezien de enorme inspanningen die het coronavirus van ons vraagt, enorm trots op zijn.

Met het HKZ-keurmerk laten zij zien dat de kwaliteit van zorg op orde is bij Argos Zorggroep. De auditoren van Kiwa waren onder de indruk van de wijze waarop Argos Zorggroep in alle huizen duidelijkheid weet te creëren over de koers en werkwijze rond het coronavirus. Ook waren er complimenten voor de persoonsgerichte zorg: medewerkers kennen hun cliënten en stellen de cliënt daadwerkelijk centraal. Deze complimenten onderstrepen waar Argos Zorggroep voor staat: liefdevolle en deskundige zorg aan kwetsbare ouderen.

Het keurmerk HKZ is onafhankelijk en staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn. Organisaties met het HKZ-keurmerk hebben intern de zaken goed op orde, stellen de cliënt centraal en werken voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening. Argos Zorggroep al twaalf jaar trotse bezitter van het HKZ-keurmerk. Een groot en welverdiend compliment voor de inzet en toewijding van de medewerkers.