Familievoorstelling Koning verplaatst naar december 2021

Koning van De Stokerij Schiedam en Theater aan de Schie is als gevolg van de coronacrisis verplaatst naar december 2021. Dat is deze week in goed overleg besloten tussen De Stokerij Schiedam en Theater aan de Schie. Gezien de huidige coronamaatregelen is het door laten gaan van deze voorstellingen geen optie.

SCHIEDAM - Het gezelschap kan de voorstelling, waar 95 mensen aan meedoen niet repeteren en in Theater aan de Schie is het onduidelijk of er voorvoldoende publiek gespeeld kan worden. Koning wordt verplaatst naar 23, 24,26 en 27 december 2021. Gasten die al kaarten voor de voorstelling in bezit hebben, worden schriftelijk op de hoogte gebracht. Anne Rats, Koen Wouterse van de Stokerij Schiedam en Rob Roos van Theater aan de Schie: “We hebben lang geloofd dat het ons zou lukken, maar we moeten toch tot de conclusie komen dat spelen niet haalbaar is. Er is door iedereen de afgelopen periode keihard gewerkt om een fantastische voorstelling te maken. Het gaat ons enorm aan het hart dat we deze voorstelling niet in december 2020 kunnen tonen. Gelukkig hebben we met elkaar vervangende data gevonden voor kerst 2021 en spelen dan gelukkig weer voor volle zalen.”