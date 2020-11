The Mad King; coronaproof opera van Opera2Day

The Mad King is zondag 10 januari 2021 om 15.00 uur te zien in Theater aan de Schie. (Foto: Privé)

Operagezelschap Opera2Day komt weer naar Theater aan de Schie. Samen met New European Ensemble brengt Opera2Day een bijzondere coronaproof opera; The Mad King.

SCHIEDAM - The Mad King is zondag 10 januari 2021 om 15.00 uur te zien in Theater aan de Schie. Toegang is € 29,50 per persoon. De kaartverkoop is van start gegaan via www.theateraandeschie.nl. De coronaproof opera The Mad King van Opera2Day is een meeslepende en kleurrijke theaterbelevenis, waarin een machtige man in isolatie zijn wanen bestrijdt, er een vreemde gast zijn intrede doet, er wonderlijke klanken klinken en we op de vleugels van de kunst voor even coronaproof mogen ontsnappen aan onze afzondering.

Omringd door zijn vogelverzameling zwengelt een eenzame man zijn draaiorgel aan om de kakelende stemmen in zijn hoofd te smoren. Als er een vreemde vogel uit Azië binnenvliegt is dat het begin van een vrije val, die de man dwingt zijn angsten, overtuigingen en gewoontes onder ogen te zien. Het universum van The Mad King krijgt op wonderschone muzikale wijze gestalte door de doldwaze en buitenissige Eight Songs for a Mad King van Peter Maxwell Davis en de composities vol vogelzang en volksmuziek van Georg Friedrich Händel.