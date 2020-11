Leerovereenkomst getekend voor opleiding

11 statushouders worden in een jaar voorbereid om de PABO deeltijdopleiding te gaan volgen. Het project is in september gestart en de deelnemers zijn enthousiast begonnen. Op 10 november tekenden de kandidaten een leerovereenkomst tekenen voor deze opleiding.

SCHIEDAM - Het schoolbestuur Stichting Primo Schiedam en de Pabo van Inholland Rotterdam hebben samen een voorbereidingsjaar ontwikkeld met veel aandacht voor de verdere taalverwerving. De kandidaten zijn geselecteerd op hun onderwijsachtergrond, motivatie en hun huidige taalbeheersing. Twee dagen per week krijgen ze les van docenten van de Pabo, drie dagen per week lopen ze stage op een basisschool. Kandidaten komen uit onder meer Schiedam. Doel is een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke integratie van statushouders, aan het verminderen van het lerarentekort en natuurlijk om deze kandidaten een kans te bieden mee te draaien in de maatschappij.