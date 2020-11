Schiedam aan de slag: hulp is welkom

Dit jaar kon door de pandemie, het tuinieren met en door de kinderen in Schiedam geen doorgang vinden. Op de locatie Vijfsluizen en in Kethel kwam hierdoor een stuk grond vrij. De Stadsboeren stelden voor aan Irado en de gemeente Schiedam, om de stukken grond te gebruiken en groente te gaan verbouwen voor de voedselbank.

SCHIEDAM - Daar was meteen draagvlak voor en zo gezegd zo gedaan. Door Irado, Fa.Maat, vrijwilligers van de kindertuinen en de Stadsboeren is e.a. opgezet. In overleg met Voedselbank Tuinieren Schiedam hebben we 2 groentes verbouwd. Naast spitskool hebben we rode kolen gepland. Zo gingen er vorige week 70 prachtige rode onbespoten kolen naar de voedselbank Schiedam. Veel kolen waren zwaarder dan 2 kilo. Deze week hebben we 70 kolen gebracht naar de alternatieve voedselbank in Schiedam. Een initiatief van Schiedam aan de slag. Deze Stichting ondersteunt gezinnen en alleenstaanden bij hulpvragen. De voorzitter Willy Heikamp heeft een uitgebreid netwerk met contacten ‘achter’ de voordeuren, waar eenzaamheid en schrijnende armoede is. Het gaat om diverse groepen Schiedammers. Mensen die geen papieren hebben of op papier net te veel verdienen om van de bestaande Voedselbank gebruik te kunnen maken, maar die grote moeite hebben om de touwtjes aan elkaar te knopen.

In deze periode, die veel langer duurt dan we allemaal dachten, is hulp nodig voor groepen uit onverwachte hoeken. Sinds de tweede golf zijn er ook andere groepen die hulp kunnen gebruiken, zoals ZZP-ers, arbeidsmigranten, mensen uit de horeca, schoonmakers etc. Door een groep vrijwilligers wordt gezorgd dat gezinnen en alleenstaanden - verdeeld over Schiedam een beetje hulp krijgen. Ben jij ondernemer en of particulier en zou men Stichting Schiedam aan de slag willen ondersteunen dan kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@schiedamaandeslag.nl. Voor verdere informatie kan men zich ook wenden tot de website www.schiedamaandeslag.nl. Dus heeft u een hulpvraag of zou u graag hulp willen bieden neem dan contact op.