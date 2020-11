Oliebollen met draaiorgel

Het zal morgen niet kunnen in de Havenzaal van Frankeland. De coronamaatregelen maken een bijeenkomst van de bewoners onmogelijk. Maar de jaarlijkse oliebollentraktatie is een leuke traditie geworden – en daar breek je niet mee.

Door Kor Kegel





SCHIEDAM – Topbakker Nico Sterrenberg, de beste oliebollenbakker van Nederland, bekwaamt zich morgenochtend in zijn Gebakkraam op de Koemarkt met het beste van het beste. Vijfhonderd oliebollen gaat hij bakken voor de bewoners van Frankeland. Vandaag hebben de medewerkers van Frankeland lege kratten naar de Gebakkraam gebracht, die Nico morgenmiddag rond een uur of twee gevuld met verse oliebollen naar de Sint Liduinastraat brengt. Daar staan bij de hoofdingang medewerkers van de verschillende afdelingen en van de keuken van Frankeland klaar om de bollen in ontvangst te nemen en ze rond te brengen op de etages. Dat gebeurt - want Hollandser kan het niet - onder de vrolijke begeleiding van draaiorgelmuziek. Ook in de coronaperiode zijn er geregeld buitenoptredens bij Frankeland geweest en de bewoners kunnen dat vanuit hun appartement of de gezamenlijke huiskamer volgen. Dat geldt ook voor het draaiorgel.