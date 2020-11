Julianapark maakt het V-teken door Verzetsmonument

Het Julianapark lijkt sinds zaterdag meer bezoekers te krijgen. Ze zijn razend benieuwd naar het Verzetsmonument, ontworpen door de internationaal befaamde Schiedamse kunstenaar Sjef Henderickx in opdracht van de 75-jarige Sociëteit De Vrijheid.

Door Kor Kegel

SCHIEDAM - Zaterdagochtend werd het monument onthuld door Reinier Scheeres, voorzitter van de lustrumcommissie van De Vrijheid, samen met Jan Cornelissen, met zijn 93 jaar de nestor van de sociëteit waarvan hij al 67 jaar lid is. Scheeres, oud-burgemeester van Schiedam, ging in op wat het monument voorstelt: twee bronzen handen die een gietijzeren blok verscheuren om een opening te creëren om aan de bezetting in oorlogstijd te ontkomen. Toevallig heeft het monument daarmee een V-vorm gekregen: de V van Verzet, de V van Vrijheid. Maar de V staat ook voor Vrede en het Julianapark maakt voortaan het vredesteken naar alle voorbijgangers. Vanwege de coronabeperkingen was er bij de onthulling maar een klein publiek. Men hield keurig afstand van elkaar. Het Verzetsmonument had volgens de eerste planning in mei onthuld moeten worden, maar de eerste corona-uitbraak zorgde voor uitstel, omdat er geen publieksbijeenkomsten konden plaatsvinden. Dat gold afgelopen zaterdag opnieuw, maar opnieuw uitstel was niet wenselijk. Wel hadden de leden van de sociëteit een goed begrip dat ze niet allemaal tegelijk aanwezig moesten zijn. “Omdat er weinig publiek was, zijn we blij met de belangstelling van de media,” zei Reinier Scheeres.

Hij sprak zijn dank uit voor de substantiële bijdrage van Stichting De Groot Fonds en de belangwekkende donaties van de leden van De Vrijheid om het Verzetsmonument mogelijk te maken. Voorts bracht Scheeres nadrukkelijk de reputatie van Sjef Henderickx als beeldend kunstenaar onder de aandacht: “Ook in Schiedam staan er van hem beelden in de openbare ruimte. En met Het Lam in de Grote Kerk heeft Sjef echt internationale aandacht op Schiedam gevestigd.” Sjef Henderickx was in zijn sas dat zijn goede vriend Joost Kalkhoven ook in het zonnetje werd gezet. Joost heeft de hele technische begeleiding gedaan bij de totstandkoming van het beeld. Hij ontwierp de fundatie en voerde de bevestiging van het monument uit. “Zoals Joost altijd zegt: een kunstenaar kan wel wat verzinnen, maar het moet ook gemaakt kunnen worden,” zegt Sjef Henderickx. “Joost heeft dan ook een zeer belangrijk aandeel gehad in de realisatie.”