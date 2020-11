RET schrapt deel tramritten vanaf 13 november

REGIO - Vanaf vrijdag 13 november rijden er minder trams van de RET op de lijnen 4, 7, 8, 20, 23 en 25. De RET kiest voor deze gecontroleerde afschaling in verband met oplopend ziekteverzuim onder het rijdend personeel. Opdrachtgever MRDH heeft hiervoor toestemming gegeven. De afschaling is in overeenstemming met de afspraken met het Rijk.



REGIO - Vanaf vrijdag 13 november rijden er minder trams van de RET op de lijnen 4, 7, 8, 20, 23 en 25. De RET kiest voor deze gecontroleerde afschaling in verband met oplopend ziekteverzuim onder het rijdend personeel. Opdrachtgever MRDH heeft hiervoor toestemming gegeven. De afschaling is in overeenstemming met de afspraken met het Rijk.



Bij het afschalen kijken we in samenspraak met de MRDH waar aanpassingen de minste impact hebben op reizigers. Dat leidt tot de volgende aanpassingen vanaf vrijdag 13 november: De lijnen 4, 7 en 8 gaan op doordeweekse dagen elke 12 minuten in plaats van elke 10 minuten rijden. De lijnen 20, 23 en 25 gaan op doordeweekse dagen in de spits elke 7,5 minuut in plaats van elke 7 minuten rijden.

De gewijzigde dienstregeling is opgenomen in de RET Reisplanner en de RET Real Time App. Reizigers kunnen hun reis plannen op basis van de wijzigingen die op 13 november ingaan. Nu de ‘r’ in de maand zit, heeft de RET te maken met een hoger ziekteverzuim, vooral in combinatie met corona. Bestuurders met klachten blijven thuis, laten zich testen en wachten thuis de testuitslag af. Dat maakt dat er minder mensen beschikbaar zijn dan gebruikelijk. De RET monitort het verzuim nauwgezet, om zo gecontroleerd af te kunnen schalen in plaats van ad hoc ritten te moeten laten vervallen.



Afschalen vanwege ziekteverzuim is in lijn met de afspraken met het Rijk. Het Rijk heeft de vervoersbedrijven gevraagd zo veel mogelijk de maximale dienstregeling te rijden. Als dit door onvoldoende beschikbaarheid van bestuurders of chauffeurs onmogelijk is, mogen vervoerders afschalen.