Lectuurkraam Contact online

SCHIEDAM - Vanwege de aangescherpte corona maatregelen was Lectuurkraam Contact afgelopen zaterdag niet aanwezig in het centrum van Schiedam.

Jammer, omdat er mogelijk juist nu behoefte is om eens wat dieper op levensvragen in te gaan. Om tóch eens de Bijbel er bij te pakken om te ontdekken wat de boodschap van God is in een tijd waarin veel zekerheden wegvallen en er eenzaamheid wordt ervaren. Als alternatief is er de website www.mijnrust.nl Via links op deze site is de Bijbel te lezen, terwijl via downloads het ‘Neem en lees de Bijbel’ rooster te lezen is. Ook staan er een aantal hulpverleningsadressen vermeld. Via ‘contact’ op de site is ook een gratis Nieuw Testament aan te vragen die in de brievenbus zal worden afgeleverd. Ook vragen zijn via deze weg te stellen. Voor wie geen internet heeft kan ’s avonds tussen 19.00 en 20.00 uur bellen met een medewerker van Lectuurkraam Contact: Tel. 0644261948.