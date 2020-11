Streep door Suikerzoet Filmfestival

SCHIEDAM - Met inachtneming van de nieuwste corona-maatregelen is besloten het Suikerzoet Filmfestival 2020 af te blazen.

De organisatie ziet geen enkele mogelijkheid om dit jaar het festival, dat gepland stond van 19 tot en met 22 november, te organiseren. Het was elke trouwe festivalbezoeker natuurlijk al opgevallen. In de stad hingen geen Suikerzoet posters op de ramen, wapperden er geen Suikerzoet banieren voor de deur van de locaties en lagen er geen Suikerzoet festivalkrantjes op de deurmat. De organisatie wist al heel lang dat door de corona-uitbraak het Suikerzoet Filmfestival dit jaargeen ‘business as usual’ zou worden. In de afgelopen periode hebben zij nog hard gewerkt aan een variant van het Suikerzoet Filmfestival in Theater aan de Schie, binnen de regels die tot 14 oktober van kracht waren. Maar ook deze variant bleek niet uitvoerbaar binnen de afgekondigde maatregelen van 3 november jongstleden. De organisatie van het Suikerzoet Filmfestival gaat zijn energie nu volledig richten op de editie van 2021